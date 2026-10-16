Χρυσοχοΐδης: Δεν θα συλλάβουμε τους μετανάστες που κοιμούνται στα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, αλλά αυτούς που κάνουν την ενοικίαση”

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη νομοθετική παρέμβαση που προανήγγειλε για τα άτυπα υπνωτήρια μεταναστών σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, διευκρινίζοντας ότι: «δεν αφορά αυτούς που κοιμούνται, αφορά αυτόν που κάνει τη μίσθωση, τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή, που νοικιάζει το διαμέρισμα και το μετατρέπει σε υπνωτήριο».

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, είπε χαρακτηριστικά: «δεν θα πάμε να συλλάβουμε αυτούς που κοιμούνται».

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Απαντώντας, δε, σε «αυτούς που κάνουν πολιτική με το πληκτρολόγιο και υπερασπίζονται έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «υποχρέωσή μου είναι να διαφυλάξω την οικονομική δραστηριότητα και τη σωματική ακεραιότητα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι κατασταλτική παρέμβαση, έχει βαθιά ανθρωπιστική διάσταση, αφορά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δεν αφορά το δικαίωμα κανενός να ζητά προσιτή κατοικία».

«Να μου πει κανείς ποιος διαφωνεί με μια τέτοια ρύθμιση; Ας πάνε οι δημοσιογράφοι να κάνουν ρεπορτάζ και τα κόμματα να κάνουν μια αυτοψία, να μιλήσουν με τους Έλληνες και τους μετανάστες, που ζουν χρόνια με τα παιδιά τους εδώ και να δούμε τι θα απαντήσουν» συμπλήρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Όπως εξήγησε από τη συγκεκριμένη πρακτική προκύπτουν τρία ζητήματα: «Είναι εκμετάλλευση των ίδιων των ανθρώπων. Υπάρχουν ζητήματα φορολογικής νομιμότητας. Επίσης, στις πολυκατοικίες μένουν οικογένειες, παιδιά, οι πιο πολλοί εξ αυτών είναι μετανάστες, που πάνε το πρωί στη δουλειά. Πώς μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, χωρίς ασφάλεια, χωρίς κανόνες υγιεινής; Πώς μπορεί ένας να εκμεταλλεύεται 20 και 30 ανθρώπους;»

Όσον αφορά το πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η επίμαχη διάταξη και το τι θα συμβεί με όσους διαμένουν σε τέτοια άτυπα υπνωτήρια, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε «όσοι είναι αιτούντες άσυλο, έχουν δικαίωμα να μένουν μέσα στις δομές, εξασφαλίζουν ασφάλεια, σίτιση, αξιοπρέπεια, ένα μικρό επίδομα, μένουν μαζί με τις οικογένειές τους. Υπάρχει, επίσης, η κοινωνική στέγαση, η κοινωνική κατοικία, δράσεις από ΜΚΟ και τους Δήμους. Λύσεις υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι λύση η εκμετάλλευση. Οι οικογένειες που ζουν μέσα στις πολυκατοικίες, πώς είναι δυνατόν να συμβιώνουν με τέτοια φαινόμενα;»

Απαντώντας, τέλος, στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς που τον χαρακτήρισε «πολιτικό σπόνσορα των ναζί με τα κοστούμια», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για «πολύ θράσος από αυτούς που συγκυβέρνησαν με την άκρα δεξιά και κατέβαιναν στις πλατείες να απευθύνονται σε μένα έτσι. Προτεραιότητα είναι και ο άνθρωπος που κατοικεί στον χώρο, και η οικογένεια που ζει δίπλα. Και οι δύο έχουν δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς. Όσο για αυτούς, να κοιτάξουν το παρελθόν τους, να κάνουν αυτοκριτική και να τοποθετηθούν σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία».