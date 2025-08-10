Χρηστίδης: «Η σκληρή πραγματικότητα διαψεύδει τον κ. Σκέρτσο – Αρνητικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων το 2025»

Απάντηση στον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της εργασίας έδωσε μέσω ανακοίνωσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης κάνοντας λόγο για σκληρή πραγματικότητα που διαψεύδει την δήλωση του υπουργού Επικρατείας.

Αναλυτικά το σχόλιο του αναφέρει:

“Ο υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος επιχείρησε σήμερα, για ακόμη μία φορά, να παρουσιάσει ένα ροζ σύννεφο πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας αγνοώντας επιδεικτικά τα όσα βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όμως η πραγματικότητα, που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη.

Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, παρότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη (39,8 ώρες την εβδομάδα). Αυτό δεν είναι επιτυχία, είναι υποτίμηση της εργασίας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την «αναδιάταξη» της αγοράς, ενώ στους χώρους δουλειάς εξελίσσεται μια σιωπηλή ανθρωπιστική κρίση:

132 εργαζόμενοι χάθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2025, με προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ τους 110 για το αντίστοιχο διάστημα του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ.

Οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος, καθώς ένας στους τρεις νεκρούς το 2025 ήταν συνταξιούχοι εργαζόμενοι.

Η ψηφιακή κάρτα δεν μπορεί να καλύψει τη γύμνια μιας αγοράς που ανταμείβει την ελαστικότητα και τιμωρεί τη σταθερότητα. Όπου οι κατασκευές, ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή γίνονται πεδία υψηλού κινδύνου χωρίς επαρκή έλεγχο. Όπου οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά το μεροκάματο.

Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για:

-Νομοθετική θωράκιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

-Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Όταν κυβερνάς έξι χρόνια και οι Έλληνες έχουν την προτελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, πώς μπορεί να πανηγυρίζεις;”