Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και στην άρνηση διαλόγου είναι ακατανόητη

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Χατζηδάκης: Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και στην άρνηση διαλόγου είναι ακατανόητη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Θέση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πήρε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Η κυβέρνηση κατέβαλε το 2025 στους αγρότες μας 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Παράλληλα, από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», τονίζει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Και συνεχίζει: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και στην άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

