Χαρακόπουλος: «”Όχι” στην αμφισβήτηση δημοκρατικών θεσμών και αξιών»

«Το ηρωικό όχι του ‘40 είναι παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης ενός μικρού έθνους απέναντι σε υπέρτερη δύναμη με στόχο την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Η εποποιία του ‘40, που εξέπληξε την παγκόσμια κοινότητα, μας εμψυχώνει και σήμερα για να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία, εσωτερική και εξωτερική», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την παρέλαση στη Λάρισα για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου από τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιο και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ηρώων στο λόφο του φρουρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι «αν κάτι μας διδάσκει η 28η Οκτωβρίου του 1940, και δυστυχώς στην Ελλάδα συχνά δεν διδασκόμαστε από την ιστορία, είναι ότι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση κάθε επιβουλής είναι η εθνική ενότητα, μαζί βεβαίως με την προεργασία, προετοιμασία και την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας. Σήμερα με “ζωντανή” την απειλή από τον εξ ανατολών γείτονα, δεν έχουμε την πολυτέλεια φιλονικίας ή διενέξεων για επουσιώδη, πόσο δε μάλλον για την αμφισβήτηση δημοκρατικών θεσμών και αξιών, που τόσο ακριβά πληρώσαμε στο απώτερο αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν. Αντιθέτως, οφείλουμε να εργαστούμε για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και αυτοπεποίθησης στο λαό μας. Χρόνια πολλά»