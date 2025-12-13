Χαρακόπουλος: «Με τους αγρότες δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα»

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει. Η επώδυνη κρίση που μας ταλάνισε την προηγούμενη δεκαετία είναι πιά παρελθόν. Οι αναπτυξιακοί ρυθμοί είναι διπλάσιοι του μέσου ευρωπαϊκού. Η ανεργία έχει υποχωρήσει ραγδαία. Το εισόδημα αυξάνεται μέσω και της μεγαλύτερης μεταπολιτευτικά φορολογικής μεταρρύθμισης. Τα πιο αδύναμα στρώματα ενισχύονται ουσιαστικά από τις κρατικές παρεμβάσεις. Μέτρα που γίνονται εφικτά λόγω της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι πιά ανάπτυξη με πήλινα πόδια, με δανεικά που μετακυλίονται στις επόμενες γενιές. Τώρα, η χώρα είναι πόλος έλξης ξένων επενδύσεων» τόνισε ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας.

«‘Αλλωστε, αυτά τα επιτεύγματα τα αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Η πρωτιά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνει την πολιτική κυριαρχία της. Το ίδιο αποδεικνύει η αδυναμία της όποιας αντιπολίτευσης να αρθρώσει λόγο πειστικό, να πείσει ότι έχει κυβερνητική πρόταση, ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Παραμένουν όλοι τους βαλτωμένοι σε χαμηλά ποσοστά, σε κλίμα εσωστρέφειας και κατακερματισμού. Καταφεύγουν στην τοξικότητα και στην ισοπεδωτική καταγγελία και κάποιοι ψάχνουν μεσσίες σε φθαρμένα υλικά, μήπως και ξαναζήσουν το μύθο τους, που παρ’ ολίγον να οδηγήσει την Ελλάδα στον γκρεμό» πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρθηκε στην ακρίβεια υπογραμμίζοντας ότι έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις από το αρμόδιο υπουργείο για να τιθασευτούν οι τιμές και τα μέτρα έχουν αποδώσει σε σημαντικό βαθμό, αλλά το θηρίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, παραμένει ζωντανό, λόγω και της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας και ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Μείζον πρόβλημα είναι βεβαίως κι αυτό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πολλοί από εσάς προέρχεστε από την περιφέρεια, ή και είστε οι ίδιοι αγρότες. Γνωρίζετε σε βάθος τα ζητήματα. Τα συσσωρευμένα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις. Ειπώθηκε από πολλούς ότι οι περισσότεροι στα μπλόκα είναι δικοί μας. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών ψηφίζει, στηρίζει διαχρονικά την Νέας Δημοκρατίας, αφού είναι σαρξ εκ της σαρκός της παρατάξεως; Μαζί μας ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές» ανέφερε.

«Προφανώς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σκανδαλίζει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο, αλλά και οι παρενέργειες του στις καθυστερήσεις πληρωμών, έχουν επιδράσει καταλυτικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως και η κατάρρευση τιμών σε βασικά αγροτικά προϊόντα και οι συνέπειες της εξάπλωσης της ευλογιάς στους κτηνοτρόφους» πρόσθεσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Καταλήγοντας ο κ. Χαρακόπουλος είπε: «Χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κάλεσε τους αγρότες να έρθουν τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματά τους.

Με τους αγρότες δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, Είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Δεν θα αφήσουμε να διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του γενικού γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας

Αγαπητοί Πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημερινή Σύνοδος πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τη θριαμβευτική ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, αλλά και μια ημέρα μετά την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026, που σηματοδοτεί και την είσοδο σε μια νέα αναπτυξιακή φάση για τη χώρα.

Δύο σημαντικά θετικά γεγονότα τα οποία δεν προέκυψαν τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής και κοπιώδους προσπάθειας που καταβάλλεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη ημέρα που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε και πάλι τα ηνία της εξουσίας, έπειτα από την λαϊκιστική λαίλαπα που ενέσκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτά τα χρόνια η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι αυτή που λαμβάνει τις μεγάλες, τις ιστορικές αποφάσεις που βάζουν τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Όπως το κάνει διαρκώς από το 1974, αφότου ίδρυσε το κόμμα μας ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Έχουν περάσει ήδη 51 χρόνια και μια γοργή αναδρομή καταδεικνύει την ορθότητα των επιλογών μας. Την εθνική συμφιλίωση. Την ένταξη στην ΕΟΚ. Τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι κατευθυντήριες γραμμές μας δικαιώθηκαν από την πραγματικότητα. Σε αντίθεση με τις πομφόλυγες των αντιπάλων μας, με τον ισοπεδωτικό και υπονομευτικό λαϊκισμό, με τους οπαδούς της τοξικότητας.

Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία παραμένει η αδιαμφισβήτητη πρώτη πολιτική δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά και γιατί κατορθώνει με τρόπο γονιμοποιητικό να συνταιριάζει το συντηρητικό, τις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας και του ελληνισμού, όπως είναι η οικογένεια και η ορθόδοξη παράδοση, με την πρόοδο, την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τους ανοιχτούς ορίζοντες σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στις ιδέες.

Γι’ αυτό και διατηρούμε τόση ζωτικότητα ως παράταξη, η οποία γίνεται πόλος έλξης και για στελέχη που άλλοτε ήταν πολιτικοί μας αντίπαλοι και σήμερα ενστερνιζόμενοι τις δικές μας ιδέες, το δικό μας όραμα, συστρατεύονται στην εθνική προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Γιατί μπορούμε και εκπροσωπούμε μια ευρεία βεντάλια αντιλήψεων, αποκλείοντας βεβαίως τα άκρα, σε μια δημιουργική ενότητα.

Αλλά έχουμε ένα ακόμη προτέρημα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που μας κάνει να είμαστε εμείς η πρωτοπορία της χώρας διαχρονικά. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα λαϊκό, κόμμα με ευρεία λαϊκή βάση, με ρίζες βαθιές μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Οι ηγεσίες μπορεί να αλλάζουν, οι υπουργοί και οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, όμως, παραμένει, στον βασικό του κορμό, πάντα σταθερός, και αυτός μας δίνει τη δύναμη για να υλοποιήσουμε το κοινό μας όραμα για μια Ελλάδα της ευημερίας, της ανάπτυξης και της ασφάλειας.

Και η ισχυρότερη απόδειξη αυτών των δεσμών με τη βάση είστε εσείς φίλες και φίλοι πρόεδροι των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ. Είστε εσείς η αδιάψευστη μαρτυρία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα δημοκρατικό και λαϊκό.

Παρά την αλλαγή ιστορικής φάσης που ζούμε και την οριζόντια απομαζικοποίηση των κομματικών οργανώσεων σε όλα τα κόμματα, η αυξημένη συμμετοχή στις εσωκομματικές μας εκλογές έδειξε το ενδιαφέρον, την έγνοια των ανθρώπων που στηρίζουν το κόμμα στα εύκολα και στα δύσκολα.

Και το κόμμα σάς χρειάζεται. Γιατί εσείς μεταφέρετε τη φωνή των πολιτών, τις αγωνίες, τα προβλήματα και τα αιτήματα της κοινωνίας.

Χωρίς εσάς, χωρίς τις δικές σας παρεμβάσεις η κυβέρνηση και η ηγεσία του κόμματος θα ήταν ένα κεφάλι χωρίς σώμα. Δεν θα λάμβανε τα σωστά μηνύματα. Και κάποιες φορές, οφείλω να πω, λάθη και παραλείψεις έχουν γίνει γιατί δεν ακούστηκε εγκαίρως η δική σας φωνή, δεν λήφθηκε εγκαίρως το δικό σας μήνυμα.

Αλλά είστε εσείς, επίσης, που επικοινωνείτε το έργο της κυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες. Που έρχεστε σε επαφή με τους πολίτες, στο κέντρο και στην περιφέρεια, στις πόλεις και στα χωριά, στους επαγγελματικούς χώρους και στο καφενείο.

Ο ρόλος που καλείστε να διαδραματίσετε το επόμενο διάστημα είναι κομβικός. Γιατί ουσιαστικά το 2026, το έργο που θα επιτελεστεί σε αυτόν τον χρόνο, θα κρίνει εν πολλοίς και το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Έως σήμερα έγιναν πολλά. Η Ελλάδα έχει αλλάξει. Η επώδυνη κρίση που μας ταλάνισε την προηγούμενη δεκαετία είναι πιά παρελθόν. Οι αναπτυξιακοί ρυθμοί είναι διπλάσιοι του μέσου ευρωπαϊκού.

Η ανεργία έχει υποχωρήσει ραγδαία. Το εισόδημα αυξάνεται μέσω και της μεγαλύτερης μεταπολιτευτικά φορολογικής μεταρρύθμισης. Τα πιο αδύναμα στρώματα ενισχύονται ουσιαστικά από τις κρατικές παρεμβάσεις.

Μέτρα που γίνονται εφικτά λόγω της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι πιά ανάπτυξη με πήλινα πόδια, με δανεικά που μετακυλίονται στις επόμενες γενιές. Τώρα, η χώρα είναι πόλος έλξης ξένων επενδύσεων.

Πρόσφατα με τις ιστορικές συμφωνίες καθίσταται και ενεργειακός κόμβος για την ανατολική Μεσόγειο και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Σύντομα θα ξεκινήσουν και γεωτρήσεις εντός των ελληνικών θαλασσών.

Οι αμυντικοί εξοπλισμοί είναι πραγματικά εντυπωσιακοί σε ένταση και δημιουργούν αδιαπέραστο τείχος για κάθε εχθρική επιβουλή.

Με τις νέες υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη, τα νέα F35 που θα παραληφθούν. Ό,τι πιο προηγμένο, ό,τι πιο εξελιγμένο στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία.

Κι όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γιατί μπορούμε, γιατί έχουμε πλέον μια οικονομία, που παράγει πλεονάσματα και μπορεί και τις δανειακές της υποχρεώσεις να καλύπτει με άνεση, ακόμη και νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα, αλλά και κοινωνική πολιτική να κάνει και την ασφάλεια της χώρας να ενισχύει.

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται μια σειρά από ριζικές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της δικαιοσύνης, της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Μεταρρυθμίσεις που ήδη ο θετικός τους αντίκτυπος είναι μετρήσιμος και αναμφισβήτητος.

Γιατί αυτά τα 6,5 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έγινε έργο σοβαρό που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πορευτεί η Ελλάδα πλέον όχι από τις θέσεις των ουραγών, αλλά από πολύ ψηλότερα.

‘Αλλωστε, αυτά τα επιτεύγματα τα αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Η πρωτιά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνει την πολιτική κυριαρχία της.

Το ίδιο αποδεικνύει η αδυναμία της όποιας αντιπολίτευσης να αρθρώσει λόγο πειστικό, να πείσει ότι έχει κυβερνητική πρόταση, ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση.

Παραμένουν όλοι τους βαλτωμένοι σε χαμηλά ποσοστά, σε κλίμα εσωστρέφειας και κατακερματισμού.

Καταφεύγουν στην τοξικότητα και στην ισοπεδωτική καταγγελία και κάποιοι ψάχνουν μεσσίες σε φθαρμένα υλικά, μήπως και ξαναζήσουν το μύθο τους, που παρ’ ολίγον να οδηγήσει την Ελλάδα στον γκρεμό.

Όλοι βλέπουν ότι η ελπίδα, η προοπτική, το μέλλον, επαφίεται στην Νέα Δημοκρατία. Και για τρίτη τετραετία.

Κανείς δεν θα υποστηρίξει βεβαίως ότι όλα είναι παραδεισένια. Ασφαλώς και υπάρχουν προβλήματα. Και εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Αναφέρω για παράδειγμα το πρόβλημα της ακρίβειας, του πληθωρισμού.

Έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για να τιθασευτούν οι τιμές και τα μέτρα έχουν αποδώσει σε σημαντικό βαθμό.

Το θηρίο, όμως, παραμένει ζωντανό, λόγω και της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας και ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ιδίως σε ότι αφορά τα τρόφιμα και τα είδη της πρώτης ανάγκης, αλλά και στη στέγη.

Αναμφίβολα, το πρόβλημα αυτό συνιστά μια σοβαρή αιτία της όποιας κοινωνικής δυσαρέσκειας καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Και απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να δούμε χαμηλότερες τιμές στο ράφι, σε συνδυασμό βεβαίως με τις υψηλότερες αποδοχές που φέρνει η ανάπτυξη στη τσέπη των καταναλωτών.

Μείζον πρόβλημα είναι βεβαίως κι αυτό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πολλοί από εσάς προέρχεστε από την περιφέρεια, ή και είστε οι ίδιοι αγρότες. Γνωρίζετε σε βάθος τα ζητήματα. Τα συσσωρευμένα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις.

Ειπώθηκε από πολλούς ότι οι περισσότεροι στα μπλόκα είναι δικοί μας. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών ψηφίζει, στηρίζει διαχρονικά την Νέας Δημοκρατίας, αφού είναι σαρξ εκ της σαρκός της παρατάξεως; Μαζί μας ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές.

Προφανώς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σκανδαλίζει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο, αλλά και οι παρενέργειες του στις καθυστερήσεις πληρωμών, έχουν επιδράσει καταλυτικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως και η κατάρρευση τιμών σε βασικά αγροτικά προϊόντα και οι συνέπειες της εξάπλωσης της ευλογιάς στους κτηνοτρόφους.

Φίλες και φίλοι,

Από κάθε κρίση πρέπει να διδασκόμαστε. Να αποφεύγουμε λάθη ή αστοχίες και να έχουμε ταχύτερα αντανακλαστικά. Χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κάλεσε τους αγρότες να έρθουν τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματά τους.

Με τους αγρότες δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, Είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Δεν θα αφήσουμε να διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο. Και εσείς πρέπει να βοηθήσετε σε αυτό.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι όλα όσα έγιναν, όσα πετύχαμε, για όσα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοί, αλλά και όσα προγραμματίζουμε να γίνουν, για την ανάπτυξη, για την ευημερία, για τη στήριξη της οικογένειας, για την παραμονή των νέων στον τόπο τους, για μεγαλύτερες συντάξεις, για καλύτερα εισοδήματα, για ισχυρότερη άμυνα, όλα μα όλα θα τεθούν εν κινδύνω εάν εκλείψει η πολιτική σταθερότητα που απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια.

Κι αυτό θα κριθεί στις επόμενες εκλογές. Μια πιθανή ακυβερνησία μπορεί να φέρει τη χώρα και πάλι στην οπισθοδρόμηση και στο χάος.

Και τώρα πιά σε ένα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον, με μια Ευρώπη που αναζητά τον δρόμο της, εν μέσω οικονομικής κρίσης, με μια Δύση που συνολικά αμφισβητείται η ενότητά της, με έναν επιθετικό αναθεωρητισμό που ψάχνει ευκαιρία για να εκδηλωθεί.

Μόνη επιλογή για να μη φθάσουμε εκεί είναι μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μια νέα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μια ισχυρή, άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορέσει να ολοκληρώσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα.

Γι’ αυτό τον στόχο καλούμαστε όλοι να εργαστούμε από τώρα.