Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή Ημαθίας και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, το ΚΚΕ απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, καθώς και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του στην πολιτική ζωή της χώρας. Η απώλεια αυτή αφήνει κενό στη δημόσια ζωή και προκαλεί συγκίνηση σε όλο το πολιτικό φάσμα.