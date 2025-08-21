Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το αντίο από τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Ο Τακης Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που ξεχώρισε για την αφοσίωση και το ήθος του, όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο X.

Tόνισε ότι ο εκλιπών υπηρέτησε με αγάπη την πατρίδα, την Ημαθία και την παράταξή τους, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Ο Θεοδωρικάκος απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας την προσωπική και συλλογική απώλεια που αφήνει πίσω του ο εκλιπών βουλευτής.

