Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το αντίο από τον Τάκη Θεοδωρικάκο
Ο υπουργός εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον ξαφνικό χαμό του βουλευτή
Ο Τακης Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που ξεχώρισε για την αφοσίωση και το ήθος του, όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο X.
Tόνισε ότι ο εκλιπών υπηρέτησε με αγάπη την πατρίδα, την Ημαθία και την παράταξή τους, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Ο Θεοδωρικάκος απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας την προσωπική και συλλογική απώλεια που αφήνει πίσω του ο εκλιπών βουλευτής.
Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού φίλου και εξαιρετικού συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου – ενός πολιτικού αφοσιωμένου στο καθήκον, που υπηρέτησε με βαθιά αγάπη και ήθος την πατρίδα μας, την Ημαθία και την παράταξή μας.
Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά…— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) August 21, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις