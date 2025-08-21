Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το αντίο από τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Ο υπουργός εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον ξαφνικό χαμό του βουλευτή

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το αντίο από τον Τάκη Θεοδωρικάκο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:53

Ο Τακης Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που ξεχώρισε για την αφοσίωση και το ήθος του, όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο X.

Tόνισε ότι ο εκλιπών υπηρέτησε με αγάπη την πατρίδα, την Ημαθία και την παράταξή τους, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Ο Θεοδωρικάκος απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας την προσωπική και συλλογική απώλεια που αφήνει πίσω του ο εκλιπών βουλευτής.

