Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τα τελευταία λεπτά και οι δραματικές προσπάθειες να τον επαναφέρουν – “Φώναζαν βοήθεια”

Δραματικές ήταν οι προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς σε beach bar της Χαλκιδικής και λίγη ώρα μετά κατέληξε.

Τραγικές φιγούρες, τα μέλη της οικογένειάς του, με τα οποία παρεθέριζε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Mega, ο 59χρονος βουλευτής Ημαθίας ήταν μαζί με την οικογένειά του όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κι έφυγε από το beach bar που βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία, προκειμένου να συνέλθει. Δεν πρόλαβε ωστόσο, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, να φτάσει στο δωμάτιο. Η καρδιά του, τον πρόδωσε.

«Φώναζαν βοήθεια, ο άνθρωπος είχε πέσει» είπε στο Mega αυτόπτης μάρτυρας.

Αμέσως, στις 12:42, οι συγγενείς του τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα και έφτασε στην περιοχή μέσα σε 21 λεπτά, παρά τη δυσκολία πρόσβασης, ωστόσο οι εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στις 13:48, μια ώρα δηλαδή αφού οι προσπάθειες γιατρού και διασωστών είχαν αποβεί άκαρπες, άρχισε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο το ασθενοφόρο αφίχθη 31 λεπτά αργότερα. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι πρώτες προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ είχαν ξεκινήσει πριν την άφιξη του ασθενοφόρου, από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή και από έναν γιατρό.

«Έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να τον επαναφέρουν… Δεν γινόταν τίποτα» ανέφερε άλλη αυτόπτης μάρτυρας.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19. Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Το Σάββατο η κηδεία του στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 23 Αυγούστου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολίτες θα τον αποχαιρετήσουν, ενώ αναμένεται να παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί και η νεκρώσιμη ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00.

Η οικογένειά του, σε μήνυμά της, εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς φορείς, στη μνήμη του εκλιπόντος, τονίζοντας πως αυτή θα ήταν και η δική του επιθυμία, καθώς πάντα στάθηκε στο πλευρό όσων είχαν ανάγκη.