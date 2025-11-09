Αντώνης Σαμαράς: «Ευχαριστώ τον Θεό για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μας»

Ο Αντώνης Σαμαράς, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον αδόκητο θάνατο της κόρης του, Λένας, τον περασμένο Αύγουστο, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Με τη φωνή του να «σπάει», ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη στήριξη που δέχθηκε η οικογένειά του:

«Ευχαριστώ, και εγώ και η Γεωργία και ο Κώστας, από καρδιάς τον ελληνικό λαό για αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώσαμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά, αλλά και μας στήριξε. Το λέω αυτό με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, στην Ορθοδοξία πάντα τον ευχαριστούμε. Και εγώ τον ευχαρίστησα, έστω και για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μας κοντά μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας με ειλικρίνεια και πίστη, αναφέρθηκε στον τρόπο που ο ίδιος και η οικογένειά του αντιμετωπίζουν την απώλεια:

«Η απώλεια της Λένας είναι μια βιωματική εμπειρία που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε όλους εκείνους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Ο καθένας βιώνει αυτόν τον πόνο διαφορετικά. Εμείς, ως βαθιά χριστιανική οικογένεια, προσεγγίζουμε τη Λένα μας με πίστη και αγάπη».

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκρυψε και την οργή του για τις φήμες που κυκλοφόρησαν λίγες μέρες μετά την τραγωδία, σχετικά με τα πολιτικά του σχέδια:

«Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά απίθανες εικασίες — δήθεν σκέψεις μου, πολιτικά σχέδια, συναισθήματά μου. Αυτά τη στιγμή που η οικογένειά μου και εγώ ζούσαμε το απόλυτο πένθος».

Ο Αντώνης Σαμαράς έκλεισε τη συνέντευξή του με λόγια βαθιάς συγκίνησης, επιλέγοντας να θυμηθεί τη Λένα του με ευγνωμοσύνη και πίστη, όπως είπε, «για το δώρο που μας χάρισε ο Θεός, έστω και για λίγο».