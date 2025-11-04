Ανδρουλάκης: “Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ”
"Τα χρησιμοποίησε για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους"
Δήλωση για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: “Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ.
Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία.
Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους“.
