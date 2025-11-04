Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Ανδρουλάκης: “Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ”

"Τα χρησιμοποίησε για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους"

Ανδρουλάκης: “Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ”
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δήλωση για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: “Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία.

Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους“.

