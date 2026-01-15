Ανδρουλάκης για τον θάνατο της Κλοντέτ Κάλβιν: “Σύμβολο καθημερινής αντίστασης απέναντι στις διακρίσεις”

Στην παρακαταθήκη της Κλοντέτ Κόλβιν, της Αφροαμερικανίδας που σε ηλικία μόλις 15 ετών αμφισβήτησε έμπρακτα τον φυλετικό διαχωρισμό στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τον θάνατό της σε ηλικία 86 ετών.

«Στις 2 Μαρτίου 1955 η Κλοντέτ Κόλβιν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο της Αλαμπάμα σε λευκή γυναίκα, αντιπαλεύοντας τις πολιτικές φυλετικών διακρίσεων, σε μια εποχή όπου ελάχιστοι στάθηκαν στο πλευρό της. Για την πράξη της συνελήφθη από την αστυνομία», ωστόσο, όπως σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, «η στάση της υπήρξε αξιοπρεπής και γενναία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, «πράξεις, όπως εκείνες της Κλοντέτ Κόλβιν και της Ρόζα Παρκς άναψαν τη σπίθα της αμφισβήτησης κατά των πολιτικών φυλετικού διαχωρισμού και ενέπνευσαν ένα ολόκληρο κίνημα κατά των διακρίσεων.

«’Ενιωσα απογοητευμένη και θυμωμένη, όχι φοβισμένη, γιατί γνώριζα ότι καθόμουν στη σωστή θέση».

Είναι ακριβώς αυτές οι πράξεις καθημερινής, ηθικής και πολιτικής αντίστασης που σφυρηλατούν τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και γίνονται θεμέλια των κινηματικών και θεσμικών αγώνων, μετατρέποντας τον θυμό, την απογοήτευση και την αδικία σε δύναμη κοινωνικής αλλαγής».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «σε μια εποχή όπου ακόμη και φιλελεύθερες δημοκρατίες δοκιμάζονται από την υποχώρηση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παρακαταθήκη της Κλοντέτ Κόλβιν παραμένει πυξίδα για τους αγώνες και τις αξίες του προοδευτικού κόσμου».

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη: