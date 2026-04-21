Ανδρουλάκης: «Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας» – Η ανάρτηση του για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε την Τρίτη (21/04) ανάρτηση για τη μαύρη επέτειο της επιβολής δικτατορίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι και σήμερα «χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας».

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει ότι «το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 άνοιξε τον δρόμο για ένα καθεστώς βαθιάς εξάρτησης της χώρας», τονίζοντας πως «η χούντα δεν στηρίχθηκε μόνο στα τανκς, αλλά και σε ισχυρά πολιτικά και οικονομικά κέντρα που ήθελαν μια Ελλάδα απολύτως ελεγχόμενη χωρίς φωνή, χωρίς ουσιαστική κυριαρχία». Έπειτα επισημαίνει ότι «τα ίδια αυτά κέντρα είχαν προηγουμένως συμβάλει καθοριστικά στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, μέσω των αποστατών, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική εκτροπή».

Ανδρουλάκης: «Η δημοκρατία μας διαβρώνεται από μέσα»

Στη συνέχεια της ανάρτησης του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως «η τραγωδία της Κύπρου επιβεβαίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο πού οδηγεί η υποκατάσταση της λαϊκής βούλησης από εξαρτήσεις και ξένες παρεμβάσεις. Γι’ αυτό, ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία δεν ήταν μόνο αγώνας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ήταν ταυτόχρονα αγώνας για εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία».

Χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση, όταν η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές στοχοποιούνται και όταν η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος τείνει να γίνει κανόνας».

Προς το τέλος της ανάρτησης του, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλήγει ότι «χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας. Χρέος της γενιάς μας είναι να σταματήσει τη θεσμική και αξιακή παρακμή. Με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή που αποκαθιστά το κράτος δικαίου, καταπολεμά τις ανισότητες και δίνει ξανά ελπίδα στον ελληνικό λαό».