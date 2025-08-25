Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των «Σπαρτιατών» ζητάει το ΠΑΣΟΚ



Αναπληρωματικές εκλογές ζητά, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο ο κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των “Σπαρτιατών“, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.

Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.