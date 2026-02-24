Αλεξοπούλου για τον βανδαλισμό στο πολιτικό της γραφείο: “Βγάλτε τις κουκούλες και ελάτε να μιλήσουμε”

Με ανάρτηση της η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου έστειλε το δικό της μήνυμα για την επίθεση που σημειώθηκε στο πολιτικό της γραφείο στην Πάτρα.

Η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά στοχοποίησης πολιτικών γραφείων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως «δεν εκφοβιζόμαστε»

Αναλυτικά η ανάρτηση της:

“Είναι η πολλοστή φορά που πολιτικά γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνονται στόχος επιθέσεων. Σε αυτή τη μικρή μειοψηφία, της κουκούλας και της τυφλής βίας, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Δεν εκφοβιζόμαστε. Βγάλτε τις κουκούλες και ελάτε να μιλήσουμε.

Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι τυχαία. Καλλιεργούνται μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε έναν πολιτικό λόγο που δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα, κάνοντας κάποιους να αισθάνονται ότι νομιμοποιούνται να περάσουν στη βία.

Η στοχοποίηση, η προσπάθεια διχασμού και η τοξικότητα, δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία. Οφείλουν όλοι -ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης- να υψώσουν τείχος απέναντι σε τέτοιες λογικές” καταλήγει στην ανάρτηση της η Χριστίνα Αλεξοπούλου.