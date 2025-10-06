Αλαβάνος: «Ο Τσίπρας πρέπει να γονατήσει και να ζητήσει συγγνώμη»

Την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και τις παρασκηνιακές διεργασίες για την ίδρυση νέου κόμματος σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, μιλώντας στο Open.

«Δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και το Κέντρο το γεγονός πως και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα προγράμματα εκείνα την πολύ δύσκολη εποχή όπου επιδείνωσαν πάρα πολύ τις δυνατότητες της Ελλάδας να αντιδράσει απέναντι στην ΕΕ», υπογράμμισε ο άνθρωπος που του έδωσε το «δαχτυλίδι» της προεδρίας.

«Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη ας πούμε και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως σωτήρες της Ελλάδας και πως κάνουν καμιά μεγάλη θυσία με την παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, όχι όχι, έχουν αμαρτία για την σημερινή κατάσταση», σημείωσε.

«Σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι «έχει αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση».

«Εγω πιστεύω ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτές που έγιναν με τα μνημόνια αυτό που πρέπει να κάνει η ηγεσία που τότε έκανε αυτή την δουλική ας το πούμε κατάσταση θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από το λαό και συγγνώμη από την πατρίδα τους και όχι να παίζουν τώρα παιχνίδια για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα», δήλωσε.