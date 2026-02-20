Άδωνις Γεωργιάδης: Βίντεο από το επεισόδιο με τον γιατρό στο Νοσοκομείο Νίκαιας – Ο έντονος διάλογος

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ το πρωί της Πέμπτης (20/2).

Υγειονομικοί συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ καθώς προσπάθησαν να φτάσουν προς τον υπουργό Υγείας που αναφέρει ότι πήγαν να τον προπηλακίσουν. Ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες μπόρεσαν να περάσουν στο εσωτερικό του νοσοκομείο όπου η ένταση συνεχίστηκε, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον γιατρό την ώρα που ο κ. Γεωργιάδης φωνάζει φανερά εκνευρισμένος: «δεν ντρέπεσαι, είσαι και γιατρός».

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η σελίδα antapocrisis.gr ακούγεται κάποιος από τους παρευρισκόμενους να λέει στον γιατρό «άχνα». Στη συνέχεια ο γιατρός λέει «θέλω δικηγόρο».

Όπως κατήγγειλε, ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 «αν δεν ήταν τα ΜΑΤ εκεί θα με είχαν σκοτώσει». Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται, μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται, γιατί είναι κομμουνιστές» και πρόσθεσε, «από την μέρα που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου της Νίκαιας ανέβηκε από τα 33 στα 58 εκ. ευρώ. Συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχει αυξηθεί κατά 400 άτομα».

Από τα επεισόδια, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πήγε να γίνει προσαγωγή ενός γιατρού αλλά ο κ. Γεωργιάδης δεν προχώρησε σε μήνυση και δεν είχαμε επίσημη προσαγωγή.

Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία» υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια»

Σε δήλωσή του που δημοσιεύει η ίδια σελίδα, ο γιατρός, Δημήτρης Ζιαζιάς, αναφέρει: «Για τα χθεσινά γεγονότα στο Κρατικό Νίκαιας, έχω να δηλώσω τα παρακάτω.

Αυτά που ο Α. Γεωργιάδης δήλωσε σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ ότι “ο γιατρός που κρατήθηκε με χειροπέδες, με έδειρε, με έφτυσε και με έβρισε”, δηλαδή ο υποφαινόμενος, δεν είναι απλά ψέματα αλλά χυδαία συκοφαντία προς το πρόσωπό μου.

Προκαλώ την ομάδα επικοινωνίας του να βρει ένα βίντεο ή κάποιο άλλο σχετικό ντοκουμέντο από όλα όσα κυκλοφορούν που να αποδεικνύει έστω έναν από αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς.

Εκτός εάν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία προς έναν υπουργό ή την κυβέρνηση ταυτίζεται πλέον με το αδίκημα της εξύβρισης, του φτυσίματος και της βιαιοπραγίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας συλλαμβάνεται να ψεύδεται, να διαστρέφει την πραγματικότητα, να τερατολογεί, να βγάζει πράγματα από το μυαλό του προς τέρψη της καθυστερημένης ακροδεξιάς πελατείας του, όμως οφείλω να πω τι ακριβώς συνέβη και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.

Κατά τη διάρκεια της ειρηνικής μας διαδήλωσης και ενώ οι αστυνομικοί και τα ΜΑΤ μας απωθούσαν βίαια για να ανοίξουν δρόμο στον Α.Γεωργιάδη, ένιωσα ότι κάποιος με τραβάει από πίσω και σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκα μέσα στο χώρο που ήταν μαζεμένοι οι επίσημοι.

Συνειδητοποίησα ότι αυτοί που με τραβούσαν και με προπηλάκιζαν ήταν αστυνομικοί με πολιτικά, πιθανά της ασφάλειας (4 ή 5) και σε λίγο περικυκλώθηκα και από αστυνομικούς των ΜΑΤ, καθώς και τον Α.Γεωργιάδη και Δ.Μαρκόπουλο, βουλευτή της ΝΔ.

Ούρλιαζαν σε έξαλλη κατάσταση ότι έφτυσα τον υπουργό και αυτό θα το πληρώσω. Μου πέρασαν χειροπέδες πισθάγκωνα με εντολή Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου (“συλλάβετέ τον αυτόν”).

Με οδήγησαν σε ένα πλαϊνό χώρο για να μη με βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια (είναι ο χώρος όπου εκτυλίσσεται το αναρτημένο βίντεο). Το βίντεο κόβεται στο σημείο όπου ο Α.Γεωργιάδης σε έξαλλη κατάσταση με απειλεί προσωπικά ότι θα με απολύσει.

Όλο το βίντεο το έχει στην κατοχή του ο κύριος που τον συνόδευε και βιντεοσκοπούσε τα πάντα. Τον προκαλώ κι αυτόν να το δημοσιεύσει για να δει ο κόσμος τι απειλές εκστόμισε ο Α.Γεωργιάδης εναντίον μου».

Καταδικάζει η ΔΑΚΕ τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ με αφορμή τα θλιβερά επεισόδια που έλαβαν χώρα, κατά την επίσκεψη του υπουργού υγείας ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, στο γενικό νοσοκομείο Νίκαιας,δηλωνει:

1) καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, από όπου και αν προέρχεται. Η βία και ο τραμπουκισμός δεν έχουν θέση στην δημόσια ζωή και στα νοσοκομεία.

2)ΟΙ ντροπιατικές εικόνες που διαδραματίστικαν στην είσοδο του νοσοκομείου, από μια μικρή μερίδα συνδικαλιστών και εργαζομένων ,που πρόσκεινται στο εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στο ΠΑΜΕ,δεν εκπροσωπούν την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που επιτελούν με ευθύνη και αυταπάρνηση το καθήκον τους.

3)Σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία της χώρας αναβαθμίζοντα κτιριακά και ιατροτεχνολογικά ,όπως και το νοσοκομείο της Νίκαιας,προς όφελος των ασθενών και των εργαζομένων, τέτοιες ενέργειες μόνο απογοήτευση και θυμηδία προκαλούν στην ελληνική κοινωνία. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

4)Κάποιες συνδικαλιστικες παρατάξεις δεν ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά είναι θιασώτες του μηδενισμού και της μπαχαλοποίησης. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ θα συνεχίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να στηρίζει κάθε προσπάθεια και ενέργεια που θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ΕΣΥ και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα συνεχίσει με αποφαστικότητα και ενότητα να στηρίζει τους εργαζόμενους και θα είναι αντίθετη με συμπεριφορές και τακτικές που αντιβαίνουν στις αρχές της δημοκρατίας, του ήθους και του διαλόγου . Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για δημόσια υγεία.