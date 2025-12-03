Η εικόνα που πραγματικά εντυπωσιάζει πάνω από τα σύννεφα από τον εναέριο χώρο της Φρανκφούρτης. Μία ελληνίδα αφήνει τη χώρα της ξανά για ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια και τα παιδιά της και θέλησε να μοιραστεί αυτή την υπέροχη φωτογραφία με τους αναγνώστες του DEBATER.

Το φαινόμενο

Τα σύννεφα φαίνονται ροζ κυρίως κατά την ανατολή και τη δύση του Ήλιου, επειδή το φως του πρέπει τότε να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς ταξιδεύει, τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε και το πράσινο, σκεδάζονται και απομακρύνονται από την πορεία του, ενώ τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, συνεχίζουν να φτάνουν μέχρι τα σύννεφα.

Έτσι τα σύννεφα αντανακλούν αυτά τα θερμά χρώματα και φαίνονται ροζ, πορτοκαλί ή κόκκινα, ανάλογα με τις συνθήκες και το ύψος τους.

Οι αποχρώσεις του ήλιου μετέτρεψαν τα λευκά σύννεφα σε ροζ, δίνοντας ένα τοπίο σαγηνευτικό σαν πίνακας ζωγραφικής. Μην πετάς λένε στο ροζ σου συννεφάκι και τελικά βλέπεις ότι υπάρχουν.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: