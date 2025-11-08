Η Πελοπόννησος που «περπατιέται» και συστήνεται ξανά στον κόσμο – Η αναβίωση των αρχαίων μονοπατιών

Στο πλαίσιο της World Travel Market, της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε εφέτος στο Λονδίνο, η Πελοπόννησος έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο εξωστρέφειας που φέρνει τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα στο προσκήνιο. Ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που αναδεικνύει τον τόπο, την ιστορία και τον άνθρωπο.



Στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Adventure Travel Trade Association (ATTA), του μεγαλύτερου παγκόσμιου οργανισμού επαγγελματιών του βιώσιμου και ενεργού τουρισμού.

Στόχος είναι να γνωρίσει ο κόσμος την Πελοπόννησο περπατώντας, βιώνοντας την περιπέτεια όχι ως πρόκληση, αλλά ως προσιτή εμπειρία σύνδεσης με τη φύση και τον πολιτισμό.

Άλλωστε, όπως δήλωσε η Μόνικα Γκατσέρα Regional Manager του Adventure Travel Trade Association (ATTA), μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο «τουρισμός περιπέτειας» είναι για όλους.

«Ο όρος “περιπέτεια” είναι μια λέξη που μερικές φορές παρερμηνεύεται στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι τη συνδέουν με ακραίες δραστηριότητες που απαιτούν πολύ καλή φυσική κατάσταση, ενώ η πιο πρόσφατη έρευνά μας δείχνει ότι η περιπέτεια είναι κάτι πιο “ήπιο”. Οι ταξιδιώτες αναζητούν απλώς να βγουν έξω, να γνωρίσουν πραγματικά την τοπική κουλτούρα και τον τόπο μέσα από ό,τι τον κάνει μοναδικό».

Το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Δεν φτιάχνουμε απλώς μονοπάτια. Κάνουμε ολοκληρωμένη προϊοντική ανάπτυξη», τόνισε ο Θάνος Μιχελόγγονας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και εξήγησε πως το έργο αυτό είναι ο πυρήνας μιας ευρύτερης στρατηγικής για την Πελοπόννησο, που εγκαταλείπει τις αποσπασματικές ενέργειες και προχωρά σε οριζόντια, δικτυακή ανάπτυξη.

«Δημιουργούμε ενιαίο δίκτυο μονοπατιών, ψηφιακών μουσείων, ποδηλατικών διαδρομών κ.α. σε όλη την Πελοπόννησο. Έτσι αντιμετωπίζουμε τον κατακερματισμό και ενισχύουμε τη συνεργασία και την περιφερειακή συνείδηση», επεσήμανε.

«Το δίκτυο συνεργατών δεν αποτελείται απλώς από τους Δήμους ή κάποιον ανάδοχο ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τα μονοπάτια έτσι κι αλλιώς. Οι άνθρωποι που τα φροντίζουν στην καθημερινότητά τους. Ποιοι είναι αυτοί; Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι ορειβατικοί σύλλογοι κ.ά. Άρα, στο πεδίο, οι υλοποιητές του project είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήδη τα προσέχουν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε, ότι η συνεργασία με τον ΕΟΤ και το ATTA ενισχύει το έργο με διεθνή διάσταση. «Το 2026, την Άνοιξη, η Πελοπόννησος θα φιλοξενήσει το Adventure Week, ένα διεθνές event του ATTA και ταυτόχρονα θα γίνει το λανσάρισμα του Trail Network. Θα φέρουμε στην Πελοπόννησο την παγκόσμια κοινότητα του adventure τουρισμού και συγκεκριμένα τους tour operators και τα media, για να δει τι έχουμε δημιουργήσει», πρόσθεσε.

Η αναβίωση των αρχαίων μονοπατιών

«Το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι εξαιρετικό, γιατί αφορά την επιστροφή σε αρχαία μονοπάτια, υπαρκτά μονοπάτια και την αναβίωσή τους. Όχι με στόχο να δημιουργηθούν για τους τουρίστες, αλλά για να προσκαλέσουν τους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν αυθεντικά τον τόπο.

Είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε, και ως Ένωση μπορούμε να συμβάλουμε στην προσέλκυση του κατάλληλου τύπου διεθνών αγοραστών και μέσων ενημέρωσης που μπορούν πραγματικά να εκτιμήσουν αυτό το είδος προϊόντος και να το προωθήσουν στη διεθνή αγορά», τόνισε η Regional Manager του ATTA.

Η κ. Γκατσέρα υπογράμμισε ακόμη ότι η διεθνής αγορά, ιδιαίτερα εκτός Ευρώπης, χρειάζεται να γνωρίσει μια νέα εικόνα της Ελλάδας: όχι μόνο ως προορισμό ήλιου και θάλασσας, αλλά ως τόπο γαστρονομίας, ιστορίας και υπαίθριων εμπειριών.

«Πλέον η νοοτροπία μας έχει αλλάξει μετά τον COVID. Το γεγονός ότι μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια μας για τόσο καιρό έκανε τους ανθρώπους να λαχταρούν να βγουν έξω. Κάνουμε και σχετικές έρευνες, και η πιο πρόσφατη, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο, ήταν μια έρευνα σε 5.000 ταξιδιώτες από 13 χώρες. Έχει πια καθιερωθεί ως τάση και δεν σχετίζεται πια με τον COVID.

Οι άνθρωποι πλέον επιζητούν «μεταμορφωτικές» εμπειρίες. Έτσι, το να βρίσκεται κανείς σε μια χώρα ή μια περιοχή που δεν αλλάζει τον εαυτό της αλλά διηγείται την ιστορία της με έναν νέο τρόπο, κοιτώντας προς το μέλλον, είναι κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτό που αναζητούν σήμερα οι ταξιδιώτες: μοναδικές εμπειρίες, ιστορίες που μπορούν να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αίσθημα ότι δεν ζουν απλώς διακοπές, αλλά μια πραγματική εμπειρία», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό περιπέτειας άλλωστε, σύμφωνα με τον ΑΤΤΑ, η Ευρώπη συνολικά και η περιοχή της Μεσογείου αποτελούν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνση της σεζόν

Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος αποτελεί κοινό στόχο. Όπως δήλωσε και ο Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, εμπλουτίζοντας το τουριστικό μας προϊόν, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να επιμηκύνουμε τη σεζόν.

Σκοπός του υπουργείου Τουρισμού και της κ.Κεφαλογιάννη είναι να προχωράμε προς αυτήν την κατεύθυνση με ουσιαστικές δράσεις, κάτι που έχουμε πετύχει τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Το βλέπουμε και από εμβληματικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, που παρότι είχαν υστέρηση στα έσοδα, η χώρα συνολικά σημείωσε ρεκόρ στα συνολικά έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του ΕΟΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κ.Φιορεντίνος εξήγησε πως η συγκεκριμένη προσπάθεια των 2.500 χιλιομέτρων μονοπατιών, που χαρτογραφεί ουσιαστικά ολόκληρη την Πελοπόννησο, είναι εξαιρετική.

«Πέρα από την προβολή όλου αυτού του εγχειρήματος και τη στήριξη της επικοινωνίας σε διάφορα στάδια, υπογράψαμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) που αποτυπώνει την πρόθεση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού και τη δική μας, να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό το project, σε συνεργασία με την ATTA, που είναι ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού περιπέτειας, δηλαδή των ταξιδιωτών που ασχολούνται με πεζοπορία, περιπατητικό και βιωματικό τουρισμό», τόνισε.

Πελοπόννησος: Η γη των διαδρομών

Από το Menalon Trail της Αρκαδίας, μέχρι το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4, τα Αρκαδικά Μονοπάτια, τις διαδρομές της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας, η Πελοπόννησος απλώνει μπροστά στον ταξιδιώτη χιλιάδες χιλιόμετρα ιστορίας, φύσης και αυθεντικότητας.

Πρόκειται για έναν τόπο που δεν αλλάζει τον εαυτό του για να γίνει τουριστικός προορισμός, απλώς τον αφηγείται ξανά, με νέο βλέμμα και σεβασμό στο παρελθόν και το μέλλον.

*Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ