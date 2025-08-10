Χανιά: Λαμπερό πάρτι με καλεσμένους Κυριάκο και Μάρεβα Μητσοτάκη – Συνοδεύτηκαν από την κόρη τους, Δάφνη (Εικόνες)

Με ιδιαίτερα λαμπερό τρόπο γιόρτασε τα γενέθλια του ο νομικός Γιώργος Μυλωνογιάννης από τα Χανιά με υψηλά ιστάμενους καλεσμένους παρόντες κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα και την κόρη τους Δάφνη.

Το βράδυ του Σαββάτου, στο μαγευτικό περιβάλλον της “Νυχτερίδας”, οι καλεσμένοι του κ. Μυλωνογιάννη, χάρισαν απλόχερα τις ευχές τους στον εορτάζοντα, απολαύσαν την όμορφη βραδιά, δοκίμασαν το ειδικά επιλεγμένο μενού που επιμελήθηκε ο ιδιοκτήτης της “Νυχτερίδας” Μπάμπης Μαστορίδης και διασκέδασαν με τις μουσικές και τα τραγούδια του Νίκου Βέρτη.

Μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, απόλαυσαν αρχικά ένα από τα signature cocktails πριν περάσουν στο δείπνο το οποίο περιλάμβανε λαβράκι με γαρίδες, σταμναγκάθι, αρωματικά βότανα και σάλτσα μπουγιαμπέσα, σαλάτα ντομάτα με μυζήθρα και αγουρέλαιο, χόρτα βραστά λαδολέμονο, ενώ ως κυρίως σερβιρίστηκε κατσικάκι οφτό με πατάτες στον φούρνο.

Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Νίκος Βέρτης με μέλη της ορχήστρας του και τον ίδιο να παίζει κιθάρα, αλλά και με τον εορτάζοντα να χορεύει ζεϊμπέκικο.

Δείτε φωτογραφίες: