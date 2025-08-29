Ατύχημα για τη Ζέττα Μακρή: Έσπασε το πόδι της και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Ατύχημα είχε η η βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή, η οποία έσπασε το πόδι της, με αποτέλεσμα να χειρουργηθεί στο ΚΑΤ.

Η επέμβαση πήγε πολύ καλά με τους γιατρούς να της τοποθετούν γύψο και να της συνιστούν ακινησία ενός μήνα. Μετά το πέρας του ενός μήνα θα ακολουθήσει η αποκατάσταση όπως συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά.

