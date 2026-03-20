Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», η Λυδία αποφασίζει να αναζητήσει οικιακή βοηθό για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, όμως η κατάσταση περιπλέκεται όταν εμφανίζεται απρόσμενα η Πέπη για τη θέση.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Λυδία αποφασίζει να ζητήσει αύξηση από την Παπαδροσοπούλου, λόγω φόρτου εργασίας. Όμως αντί για αύξηση, της φορτώνει και μια βοηθό, που θέλει να της βάλει τα δυο πόδια, σε ένα παπούτσι!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λυδία για να την ξεφορτωθεί, λέει ψέματα πως έχει μια φίλη με περισσότερα προσόντα. Παράλληλα οι Ζουζουνέλς πιάνουν κουβέντα με μια γειτόνισσα τους, την Πέπη (Τραϊάνα Ανανία), άκρως ελκυστική, αλλά καταρρακωμένη από το χωρισμό της.

Όταν η Λυδία την αντικρίζει, καταλαβαίνει πως μόνο εκείνη ταιριάζει στην περιγραφή που έδωσε και αποφασίζει να την παρουσιάσει στην Παπαδροσοπούλου ως βοηθό της. Αλλά η Πέπη, εκτός από την εμφάνιση, δεν πληροί κανένα κριτήριο!

Έτσι η οικογένεια συσπειρώνεται και… η εκπαίδευση της Πέπης ξεκινά! Θα καταφέρει η Πέπη να πείσει την Παπαδροσοπούλου και να πάρει τη θέση της βοηθού;

Δείτε παρακάτω το trailer: