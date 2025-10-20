«Το Σόι Σου»: Είναι επίσημο! O ALPHA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρεμιέρας

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν την πρεμιέρα του 6ου κύκλου οι fan της οικογενειακής κωμωδίας του ALPHA, «Το Σόι Σου».

Με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ο ALPHA έκανε γνωστό ότι η επιτυχημένη σειρά επιστρέφει με διπλό επεισόδιο, έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου της επεισοδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 31.10 στις 20:00.

Ο Ευθύμης Ζησάκης μπαίνει στη σειρά

Με μία συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα του στα social media, ο Ευθύμης Ζησάκης ή αλλιώς Άρης Τριανταφύλλου ανακοίνωσε ότι επιστρέφει κι εκείνος στη σειρά με τους ακόλουθους, αλλά και τους συναδέλφους του να γεμίζουν με σχόλια χαράς και ανυπομονησίας την ανάρτησή του.

«Μπαμπάκο σου έρχομαι!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.

Οι ήρωες της σειράς

Οι αγαπημένοι ήρωες του «Σογιού» επιστρέφουν με νέες ιστορίες και σημαντικές αλλαγές στις ζωές τους, δίνοντας νέο αέρα στη δημοφιλή οικογενειακή σειρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάββας και η Λυδία ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος μετακομίζουν στο πατρικό της οικογένειας στην Κηφισιά. Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λυδίας, Χαρούλα και Βαγγέλης, αποφασίζουν να μετακομίσουν στη συμπρωτεύουσα, επιδιώκοντας να βρίσκονται πιο κοντά στην κόρη τους.

Σε μια σημαντική αλλαγή για την οικογένεια, ο Βαγγέλης παραχωρεί την αλυσίδα κρεοπωλείων του στον Μιχάλη, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα. Παράλληλα, η Μπέλα μετακομίζει στο πατρικό της, προσθέτοντας τη δική της πινελιά στις εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα σεζόν υπόσχεται γέλιο, συγκινητικές στιγμές και απρόσμενες καταστάσεις, διατηρώντας τη γνώριμη ζεστασιά και το χιούμορ που έχουν αγαπήσει οι τηλεθεατές.

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα