Το Deal επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:45 (βίντεο)

Μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal» κάνει δυναμικό comeback και υπόσχεται ακόμα περισσότερη αγωνία, ανατροπές και συγκινήσεις στους τηλεθεατές.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης, όπως πάντα, υποδέχεται καθημερινά τους παίκτες και το κοινό σε ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για συναρπαστικό παιχνίδι. Φέτος, 22 νέοι παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 70.000 ευρώ, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο «Deal» με τον τραπεζίτη.

Η ανανεωμένη εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά στις 17:45, ξεκινώντας τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, με πολλές εκπλήξεις και μεγάλα έπαθλα που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη επιστρέφει για να αποδείξει ξανά γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης – άχαστο παιχνίδι, γεμάτο δράση και ψυχαγωγία!

Δείτε το τρέιλερ: