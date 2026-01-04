Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Θοδωρής Κυριακού για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη

Θοδωρής Κυριακού για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Θέση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη πήρε με δήλωση του ο πρόεδρος του ANT1 Θοδωρής Κυριακού.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του.

Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του» ανέφερε.

