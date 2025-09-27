Στο Παρά Πέντε: Ο «Σπύρος» επέστρεψε στο πατρικό του και ανακοίνωσε την επιστροφή της σειράς

H επιστροφή του «Παρά Πέντε», της θρυλικής σειράς του Mega είναι πλέον γεγονός! Το βράδυ της Παρασκευής (26.09) με ένα βίντεο ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε το come back της σειράς με ένα επετειακό επεισόδιο στο οποίο θα συμμετέχει και το κοινό.

Ο Σπύρος επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι, εκεί που μαζί με την γιαγιά του Σοφία έγραψαν ιστορία και μίλησε στο τηλεοπτικό κοινό για όλα όσα πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα.

«Σήμερα είναι 26 Σεπτεμβρίου 2025, ακριβώς 20 χρόνια μετά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2005, Δευτέρα τότε ενώ σήμερα είναι Παρασκευή, που ξεκινούσε στο MEGA μια σειρά που άλλαξε τη ζωή πολλών από εμάς που συμμετάχαμε σ’ αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και νομίζω πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα στην καθημερινότητα σας με τους φίλους, την οικογένεια σας, τους δικούς σας ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και τα οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας», συμπλήρωσε.

«Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια Παρά Πέντε μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ο παρέα», πρόσθεσε.