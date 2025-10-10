Ο τυχερός που κέρδισε το αυτοκίνητο… απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα με την αστυνομία

Ένα ιδιαίτερα αστείο περιστατικό σημειώθηκε στο φινάλε της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό», όταν ο παρουσιαστής κάλεσε ζωντανά τον τυχερό τηλεθεατή που είχε κερδίσει το αυτοκίνητο της μεγάλης κλήρωσης — και εκείνος νόμιζε πως του έκαναν φάρσα!

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στον νικητή, Νίκο από την Καβάλα, κάνοντάς του απλές ερωτήσεις, όπως «τι κάνεις;», «πού βρίσκεσαι;» και «έχεις αυτοκίνητο;». Ο Νίκος, όμως, δεν είχε καταλάβει ποιος του τηλεφωνούσε και ζητούσε επίμονα να μάθει την ταυτότητα του καλούντος. «Αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος και ειλικρινά θα στο κλείσω αν δεν μου πεις ποιος είσαι», είπε εκνευρισμένος, ενώ το στούντιο ξέσπασε στα γέλια.

Μάλιστα, ο τυχερός απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία και τελικά έκλεισε το τηλέφωνο. Λίγο αργότερα, η παραγωγή κατάφερε να τον ξαναβρεί για να του εξηγήσει πως το τηλεφώνημα ήταν αληθινό και πως εκείνος είναι ο μεγάλος νικητής του αυτοκινήτου αξίας 20.000 ευρώ.

«Αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί έχω έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 χρονών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε συγκινημένος ο Νίκος, αφού συνειδητοποίησε πως πράγματι είχε κερδίσει.