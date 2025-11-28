Νάνα Μούσχουρη: Τραγούδησε το «Χάρτινο το φεγγαράκι» με τον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση (vid)

Μια στιγμή αληθινής συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας χάρισε πριν από λίγες ημέρες η Νάνα Μούσχουρη στη γαλλική τηλεόραση. Η μεγάλη Ελληνίδα, παρά τα 92 της χρόνια, απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί παραμένει μια παγκόσμια μουσική «Κυρία», ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Χάρτινο το Φεγγαράκι».

Παρτενέρ σε αυτή τη μοναδική στιγμή ήταν ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής με καριέρα στη Γαλλία, Νίκος Αλιάγας. Η κοινή τους εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τηλεοπτικού αφιερώματος «nos voix pour toutes» (οι φωνές μας για όλες), μια εκδήλωση-φόρος τιμής στις Γυναίκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μίμης Πλέσσας: Όταν είχε τραγουδήσει με τη Νάνα Μούσχουρη στα σκαλιά της ΕΡΤ (βίντεο)

Η ερμηνεία του τραγουδιού, μιας δημιουργίας ορόσημο του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου (αρχικά γραμμένο για το έργο «Λεωφορείον ο Πόθος»), ήταν απλά μαγική.

Η φωνή της Νάνας Μούσχουρη, αν και φέρει τα σημάδια του χρόνου, διατηρεί την αναγνωρίσιμη ζεστασιά και τη μοναδική εκφραστικότητά της, αγγίζοντας τις καρδιές των θεατών.

Το τέλος του τραγουδιού βρήκε τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και η συγκίνηση ήταν έκδηλη, όχι μόνο για την ερμηνεία, αλλά και για τη συμβολική βαρύτητα της στιγμής.

Ο Νίκος Αλιάγας, ολοκληρώνοντας το ντουέτο, αγκάλιασε θερμά τη Νάνα Μούσχουρη, της οποίας τα τραγούδια συνεχίζουν να εμπνέουν και αποτελούν μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: