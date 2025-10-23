«Να με λες μαμά»: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο, απόψε στις 22:30 στον ALPHA

Η συγκλονιστική δραματική σειρά του ALPHA, «Να με λες μαμά», η οποία καθήλωσε το κοινό θίγοντας με σπάνια ευαισθησία τα καίρια θέματα της παιδικής κακοποίησης και της άνευ όρων μητρικής αγάπης, φτάνει απόψε στο τέλος της.

Όλα όσα θα δούμε στο φινάλε της σειράς

Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Ιωάννας φτάνει στο τέλος της, με τον νόμο να είναι αυτός που θα πει την τελευταία κουβέντα. Η Ξένια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της, αλλά και με τις αλήθειες της ζωής της που δε γνώριζε.

Μαθαίνει, καταλαβαίνει, συγχωρεί και αποκαθιστά τις σχέσεις με την οικογένειά της. Η Αγγέλα «φεύγει» γαλήνια, έχοντας ακούσει το παιδί της να τη λέει «μαμά», ενώ η Ξένια καταφέρνει να βρεθεί για μία τελευταία αγκαλιά με την Ιωάννα πριν χωρίσουν για πάντα.

Θα καταφέρει άραγε η αγάπη να τις ενώσει ξανά κάποια στιγμή;

Δείτε παρακάτω το trailer: