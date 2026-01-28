«Με βρίζει από την απέναντι εκπομπή!» – Ο Πάνος Κατσαρίδης ξεσπά κατά του Δημήτρη Ουγγαρέζου on air

Χαμός στον αέρα του «Πρωινού» με τον Πάνο Κατσαρίδη το πρωί της Τετάρτης (28/1) να ξεσπά έντονα κατά του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Ο θεατρικός παραγωγός ανέφερε ότι πλέον έχει αρχίσει να είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον κατηγορεί και τον βρίζει, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι εν ώρα εκπομπής κάνει σχόλια για τον ίδιο στο X (πρώην Twitter).

“Θέλω να πω κάτι όμως. Γιατί γι’ αυτό και λίγο πριν αποσυντονίστηκα. Θα το πω μία φορά και δεν θα το ξαναπώ. Ο κύριος Ουγγαρέζος κάνει αυτή τη στιγμή εκπομπή απέναντί μας, στο Mega. Την ώρα της εκπομπής του, ασχολείται στο Twitter να βρίζει εμένα, απέναντι. Εμένα με ανησυχεί λίγο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή όλη μέρα, αρχίζει να γίνεται λίγο ανησυχητικό. Και τα social media του κυρίου Ουγγαρέζου θα πάνε στον δικηγόρο μου. Και τέλος. Και δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Γιατί αρχίζει και γίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό. Αυτά”, ανέφερε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνέχεια ο Πάνος Κατσαρίδης είπε: “Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάπου πρέπει να μπει και ένα όριο. Ωραία τα πάνελ, ωραίες οι αναπαραγωγές, αλλά το να πλήττεις την επαγγελματική υπόσταση ενός ανθρώπου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνεται συνέχεια και δεν είναι και αστείο. Ούτε κουτσομπολιό, ούτε πλάκα. Αυτό. Ας το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν λοιπόν”.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: “Μου είναι δυσάρεστο όλο αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει…”.