Μαρία Κοζάκου για ΕΡΤ: «Προτεραιότητά μας η ποιότητα, όχι τα νούμερα τηλεθέασης» (Βίντεο)

H Μαρία Κοζάκου βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 όπου συνομίλησε με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και μίλησε για τα νούμερα τηλεόρασης σε σχέση με το πρόγραμμα της ΕΡΤ,

Η Μαρία Κοζάκου υποστήριξε πως υπάρχουν δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη που δεν μετριούνται, είναι εκτός συναγωνισμού, με την ΕΡΤ να έχει στόχο να υπάρχει περηφάνια για τη δουλειά που γίνεται. Όπως τόνισε «μας ενδιαφέρει κάθε βράδυ στη μυθοπλασία να δίνουμε μια κινηματογραφική εμπειρία 50 λεπτών στους τηλεθεατές μας με ποιότητα, ήθος, αισθητική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γενική διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στο πολυσυζητημένο κομμάτι των ποσοστών τηλεθέασης που αφορούν το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης επισημαίνοντας ότι:

«Υπάρχουν δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη που δεν μετριούνται, είναι εκτός συναγωνισμού. Υπάρχουν και δελτία ειδήσεων, τα οποία είναι εκτός συναγωνισμού, σε ιδιωτικό και δημόσιο σε άλλες χώρες. Σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, Ελλάδα 2025, εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε. Κάθε βράδυ στη μυθοπλασία να δίνουμε μια κινηματογραφική εμπειρία 50 λεπτών στους τηλεθεατές μας με ποιότητα, ήθος, αισθητική» εξήγησε, αρχικά η γενική διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ για να προσθέσει στην συνέχεια:

«Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αν αυτό το κάτι πάει και πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι. Τα κοιτάζω τα νούμερα, τα κοιτάμε όλοι και δεν περνάει τίποτα στο ντούκου. Νομίζω όμως ότι θα είναι το δεύτερο στη λίστα για μια ανανέωση ενός προγράμματος.»