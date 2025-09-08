Maestro: Στον δρόμο για την 4η σεζόν – Οι πρόβες μόλις άρχισαν

Ξεκίνησαν οι πρόβες για την 4η σεζόν του «Maestro», την είδηση έκανε γνωστή η πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, με ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας: «Η ώρα πλησιάζει. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1-Maestro in Blue. Άρχισαν οι πρόβες! Μείνετε συντονισμένοι!»

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η πρωταγωνίστρια ποζάρει μαζί με τον δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ενώ παρουσιάζει και το σενάριο του πρώτου επεισοδίου, με τίτλο «Η εποχή των τεράτων».

Δείτε την ανάρτηση της: