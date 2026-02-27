Κατερίνα Καινούργιου για Α. Μικρούτσικο: «Από τις πιο δύσκολες στιγμές μου στην τηλεόραση – Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει»

Όσα ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχετικά με την Ελένη Μενεγάκη και πτυχές της προσωπικής της ζωής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, η οποία είχε συνεργαστεί για χρόνια με τον Ανδρέα Μικρούτσικο στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη, δεν έκρυψε την έκπληξή της για τις τοποθετήσεις του πρώην συνεργάτη της, επισημαίνοντας ότι τα λεγόμενά του την αιφνιδίασαν.

Παράλληλα, έκανε μια σύντομη αλλά αιχμηρή αναφορά και σε παλαιότερη υπόθεση, που αφορούσε αφήγηση του ίδιου για την Όλγα Τρέμη.

«Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να έχει γίνει αυτό, ναι. Εδώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ό,τι κι αν έχει γίνει, 30 χρόνια στο παρελθόν, εννοώ ότι να έχεις καλύψει έναν άνθρωπο, να τον έχεις στηρίξει, οτιδήποτε… Δεν ξέρω, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό σε αυτό, αλλά εντάξει, ο καθένας…», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Φρόσω Κυριαζή, επισημαίνοντας: «Δεν είναι η πρώτη φορά όμως… και για μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο είχε πει κάποια πράγματα τα οποία…».

Η παρουσιάστρια συμπλήρωσε, κάνοντας αναφορά σε προσωπική της εμπειρία: «Αυτό το ‘χα βιώσει εδώ με την Όλγα Τρέμη και ήταν απ’ τις δυσκολότερες στιγμές μου τηλεοπτικά.

Τέλος πάντων, να είναι όλα καλά. Εμένα μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς αλλά όταν ο άλλος σου έχει εμπιστευτεί κάτι…», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών στον τηλεοπτικό χώρο.