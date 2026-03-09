Η Φλυτζάνη στη θέση της Σίας στον ΣΚΑΪ; Υπογράφει αύριο ο Ρουβάς για το «YFSF» – Τι συμβαίνει με την πρωινή ζώνη του STAR;

Α.Δ.

Το Δευτεριάτικο «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι στις επάλξεις με πολλές ειδήσεις, καθώς το τηλεοπτικό ρεπορτάζ έχει πιάσει «φωτιά».

Τι συμβαίνει τελικά με τη Σία;

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό το Φάληρο βοά για το τι θα συμβεί στο μέλλον, καθώς, ήδη, από τον περασμένο Οκτώβριο και το απότομο «κόψιμο» της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ, πολλοί έσπευσαν να χρεώσουν την απόφαση αυτή σε πιέσεις που άσκησε η anchorwoman λόγω του χαμηλού lead – in που λάμβανε το δελτίο. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Εκείνη τεχνηέντως τότε με δηλώσεις της είχε σπεύσει να διαψεύσει τα ρεπορτάζ αυτά, αφήνοντας, όμως, σαφή υπονοούμενα για τα νούμερα που παραλαμβάνει το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη και η κόμπλα με τη χρηματοδότηση από τον ΕΚΟΜΕΔ έριξε νέο λάδι στη φωτιά με τη Σία Κοσιώνη να έρχεται σε δύσκολη θέση, λόγω της οικογένειας της και μάλιστα εκείνη την ημέρα δεν παρουσίασε το δελτίο του σταθμού.

Το κερασάκι στην τούρτα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day», ήταν όταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η Σία Κοσιώνη ζήτησε να παρουσιάσει το δελτίο του σταθμού, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η απάντηση ήταν πως «δεν θα σε χρειαστούμε. Το Σαββατοκύριακο δελτίο παρουσιάζει η Χριστίνα Βίδου».

Ήδη τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια θέλουν τη Σία Κοσιώνη να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τον ΣΚΑΪ, κλείνοντας ένα κύκλο 20 χρόνων αν κι έχει συμβόλαιο σε ισχύ για άλλον ένα χρόνο που ανανεώνεται μόνο αν το θέλει η παρουσιάστρια.

Η επόμενη ημέρα στον ΣΚΑΪ θέλει τη Λένα Φλυτζάνη να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να αναλάβει το κεντρικό δελτίο του σταθμού, καθώς, είναι ένα φρέσκο πρόσωπο που τα στελέχη του Φαλήρου θέλουν να επενδύσουν πάνω της.

Την ίδια ώρα η Σία Κοσιώνη ανηφορίζει προς το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, καθώς οι σχέσεις της με τον νυν πρόεδρο, Γιάννη Παπαδόπουλο είναι εξαιρετικές και μη σας φανεί απίθανο αν η Σία από την επόμενη σεζόν μας καλησπερίζει από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Oι πληροφορίες που την ήθελαν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται.

Υπογράφει αύριο ο Σάκης για το «YFSF» – Πότε θα ακουστεί το πρώτο «πάμε»

Αύριο (10.03) εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πέσουν οι τελικές υπογραφές ανάμεσα στον Σάκη Ρουβά και τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση του «YFSF» που θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά το Πάσχα.

Ήδη έχουν κλειδώσει εννέα από τους δέκα παίκτες. Πρόκειται για τους:

Παναγιώτη Ραφαηλίδη

Αλέξανδρο Μπουρδούμη

Κωνσταντίνο Μαγκλάρα

Μέμο Μπεγνή

Ιντρα Κεν

Αφροδίτη Χατζημηνά

Κρίστοφερ Ίλια

Δωροθέα Μερκούρη

Μαριάντα Πιερίδη

Την ίδια ώρα στην κριτική επιτροπή οι πληροφορίες θέλουν τους Ρένο Χαραλαμπίδη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Τάκη Ζαχαράτο να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το σταθμό του Αμαρουσίου.

Η πρώτη πρόβα θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04) και την Τετάρτη του Πάσχα θα ακουστεί το πρώτο «πάμε», καθώς το show είναι μαγνητοσκοπημένο στη λογική live on tape.

O ANT1 θέλει να χτίσει ένα ισχυρό block προγραμμάτων για την prime time ζώνη του Σαββατοκύριακου με τη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Moments» τα Σάββατα και το «YFSF» τις Κυριακές ευελπιστώντας να φέρει νούμερα τηλεθέασης, αλλά και έσοδα στα ταμεία του.

Τι συμβαίνει με την πρωινή ζώνη του STAR

Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί τις τελευταίες ημέρες για την πρωινή ζώνη του STAR. H αποχώρηση του αρχισυντάκτη της εκπομπής, Χρήστου Αϊβαλιώτη, στο τέλος της σεζόν είναι δεδομένη, γεγονός που δυσκολεύει την κατάσταση στο «Βreakfast».

Στη συνάντηση που έγινε ανάμεσα στη διοίκηση του σταθμού και τον αρχισυντάκτη της εκπομπής εκείνος τους ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην πρωινή ζώνη.

Αν το σενάριο για Μαγγίρα – Μακαλιά επιβεβαιωθεί θα μιλάμε για αλλαγή σελίδας στην πρωινή ζώνη του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς. Ωστόσο, το STAR μας έχει συνηθίσει πρώτα να στήνει την εκπομπή με κόσμο πίσω από τις κάμερες και μετά να καταλήγει στην επιλογή των παρουσιαστών, όπως είχε συμβεί με την Ελένη και τον Ετεοκλή.

Μάλιστα, τότε το STAR είχε κλείσει όλα τα πρόσωπα και όταν ρωτούσαν για ποιους θα δουλέψουμε τα στελέχη απαντούσαν θα σας πούμε σε λίγες ημέρες.

Πάντως Χατζίδου και Παύλου παρακολουθούν ανήσυχοι τα σενάρια περί αντικατάστασής τους, όσο κι αν έσπευσαν να τους καθησυχάσουν στην κοπή πίτας ότι θα συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν.

Αναβρασμός στο Open

Με το σενάριο της απότομης διακοπής φλερτάρουν αρκετές εκπομπές στο κανάλι της Παιανίας, μετά την ανάληψη της διεύθυνσης προγράμματος από τον Θέμη Μάλλη.

Το κανάλι έχει διαμηνύσει ότι όσες ψυχαγωγικές εκπομπές βρίσκονται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 4% θα χαιρετήσουν πολύ σύντομα και αυτό γιατί με την άνοδο που είδε ο σταθμός στα μεγάλα γεγονότα, ο πήχης έχει μπει ψηλά.

Αυτή την ώρα σε συναγερμό βρίσκεται τόσο το «Real View», όσο και η εκπομπή των Γκουντάρα – Κάκκαβα, «Εδώ Tv». Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος εισηγείται ότι το τιμόνι του OPEN πρέπει να στρίψει σε ακόμα πιο ενημερωτικά μονοπάτια.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!