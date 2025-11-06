Γρηγόρης Γκουντάρας – Ναταλί Κάκκαβα: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή τους στο Open

Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζει το Οpen τη νέα απογευματινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με παρουσιαστές τον Γρηγόρη Γκουντάρα και την Ναταλί Κάκκαβα.

Την παραγωγή της εκπομπής έχει αναλάβει η Barkingwell Media του Νίκου Κοκλώνη με τον Θέμη Μάλλη να «τρέχει» κι αυτό το project. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα το περιεχόμενο της εκπομπής θα είναι άκρως ψυχαγωγικό και θα θυμίζει τηλεοπτικό περιοδικό με όλες τις ειδήσεις που αφορούν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Η εκπομπή θα έχει τίτλο «Εδώ TV!» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 16:00 και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα.

Στο πάνελ της εκπομπής αναμένεται να καθίσουν η Χρίσλα Γεωργακοπούλου και ο Γιάννης Πουλόπουλος, πρώην συνεργάτες της Κατερίνας Καινούργιου. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από το σταθμό.