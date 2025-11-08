Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πού ταξιδεύει απόψε με το «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο αποψινό επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στον Νομό Ημαθίας, όπου ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, μοναδικούς ανθρώπους και υπέροχες ιστορίες!

Όσα θα δούμε απόψε, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 21:00

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον πρώτο χιονισμένο προορισμό της σεζόν, τον Νομό Ημαθίας. Η πρώτη στάση που κάνουν είναι στο χιονοδρομικό κέντρο «3-5 Πηγάδια», όπου ο Γρηγόρης είναι σε μεγάλο δίλημμα: να κάνει σκι ή να φάει;

Στη συνέχεια, επισκέπτονται την Επισκοπή και συναντούν τη Γενοβέφα, μία φοβερή τύπισσα γνωστή από τη φωνή της στη λαϊκή αγορά, όπου δουλεύει με σύνθημα «Πούλα και Μετάνιωνε». Στο Καψοχώρι επισκέπτονται το πατρικό σπίτι του Χρήστου Νικολόπουλου και συνομιλούν μαζί του μέσω βιντεοκλήσης. Στο Μετόχι βρίσκουν άλλο ένα πατρικό σπίτι, αυτό του Παύλου Κοντογιαννίδη με τον οποίο συνομιλούν, επίσης, με βιντεοκλήση.

Η περιήγηση συνεχίζεται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, όπου μένουν έκθαμβοι με το Μουσείο! Ακολουθεί η όμορφη Βέροια, που στην πλατεία Ωρολογίου ψάχνουν το ρολόι, αλλά δεν το βρίσκουν! Στο Μακροχώρι εντοπίζουν ακόμα μία νέα όμορφη νταλικέρισσα, ενώ στον Άγιο Νικόλαο ανακαλύπτουν ένα μαγικό μέρος, όπου βρίσκουν τον Χαρίλαο και κάνουν μαζί του… τζόκινγκ. Το Σέλι είναι το δεύτερο χιονοδρομικό που επισκέπτονται, όπου ο Γρηγόρης είναι και πάλι σε μεγάλο δίλημμα: να κάνει σκι ή να φάει; Και φυσικά, η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα, οπότε αναρωτιούνται αν θα πάνε για μία καλησπέρα ή και όχι!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.