Grand Hotel: Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1 – Κύβελη και Ρήγας βρίσκονται σε αδιέξοδο

Στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» που προβάλλεται απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1, η Κυβέλη και ο Ρήγας έρχονται αντιμέτωποι με ένα κρίσιμο αδιέξοδο που ανατρέπει τα σχέδιά τους. Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις τρέχουν καθώς ο Άρης ασκεί έντονη πίεση στην Αλίκη προκειμένου να αποκαλύψει την αλήθεια και στον Πέτρο.

Τι θα δούμε στο αποψιννό επεισόδιο

Η Αλίκη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που φοβόταν, όταν ο Άρης μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Το μυστικό που προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό αρχίζει να βαραίνει επικίνδυνα τις σχέσεις όλων. Ο Άρης απαιτεί να μάθει περισσότερα και πιέζει την Αλίκη να μιλήσει και στον Πέτρο.

Ο Πέτρος παλεύει μόνος με τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά του για την Αλίκη, χωρίς να γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από τον χωρισμό τους και ένας απρόσμενος επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη έρχεται για να αλλάξει τα πάντα.

Η έρευνα γύρω από τον Αλέξανδρο και τη Σοφία παίρνει νέα τροπή, καθώς ο αστυνόμος Κομνηνός προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια της υπόθεσης και πλησιάζει στην αλήθεια για τον Χατζημήτρο. Η Κυβέλη βλέπει το όνειρο της νέας ζωής με τον Ρήγα να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Η σκέψη πως ο Αλέξανδρος μπορεί να πεθάνει και η Σοφία να μείνει στη φυλακή τη στοιχειώνει.

Για πρώτη φορά αναρωτιέται αν το τίμημα της φυγής τους είναι πιο βαρύ απ’ όσο μπορεί να αντέξει, ενώ με φρίκη διαβάζει στην εφημερίδα ότι ο Ρήγας καταζητείται πια από την Αστυνομία για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Αλέξανδρου…

