GNTM 2025: Απόψε η 2η ημέρα των auditions – Οι διαγωνιζόμενοι θα φωτογραφηθούν ως μοντέλα

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου του GNTM 2025 την Παρασκευή (26/9) στο STAR και τα είχε όλα! Ομορφιά, θέληση, πόζες, catwalks, πρόσωπα που ξεχώρισαν, αλλά και σκληρό ανταγωνισμό, χορευτικά απρόοπτα, χιούμορ, δημιουργικές διαφωνίες στο «ναι» και στο «όχι».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης, υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες στο πλατό του GNTM, που μεταδίδεται για άλλη μία σεζόν από το STAR.

Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των φετινών υποψήφιων φάνηκε ότι δυσκόλεψε αρκετές φορές τους κριτές. Όσοι πέρασαν στην επόμενη φάση των bootcamp έχουν ένα και μόνο καρδιοχτύπι, έναν και μόνο στόχο: να μπουν στο σπίτι του GNTM. 2η μέρα Auditions και οι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή της μόδας για να διεκδικήσουν όνειρα και φιλοδοξίες!

Και απόψε, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, από το πρώτο λεπτό, οι διαγωνιζόμενοι θα νιώσουν επαγγελματίες μοντέλα: θα φωτογραφηθούν και θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο «ναι»!

Οι Auditions πραγματοποιούνται σε τρεις ξεχωριστούς χώρους:

Studio φωτογραφήσεων, όπου οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζονται σε επαγγελματικές λήψεις.

Showroom μόδας, όπου μπορούν να επιλέξουν και να φορέσουν ρούχα, που αναδεικνύουν το στυλ τους.

Κεντρικός χώρος, όπου τους περιμένει η κριτική επιτροπή.

Στο δεύτερο χώρο, όμως, τους περιμένει μια ξεχωριστή έκπληξη: οι φίλοι και οι συγγενείς τους παρακολουθούν ζωντανά όλη τη διαδικασία της κριτικής! Μαζί τους βρίσκεται η Γεωργία Μπέζα, το νέο πρόσωπο του GNTM, η οποία υποδέχεται, εμψυχώνει και στηρίζει τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα.