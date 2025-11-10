Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο στις «Σέρρες»: «Αν μπορούσα να υποκλιθώ, θα το έκανα»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για την αγάπη και τα μηνύματα που δέχτηκε από το κοινό, λόγω του χαρακτήρα που υποδύθηκε στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον πρώτο ίντερσεξ χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση, παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να υποκλιθεί στους ανθρώπους για την ανταπόκρισή τους, καθώς τη συγκίνησαν βαθιά. Όπως σημείωσε, πολλοί ταυτίστηκαν με τη θεία Σταματίνα και την ίδια συγκίνησε ιδιαίτερα η αναγνώριση της ταυτότητας του χαρακτήρα της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, η Τσαγκαράκη εξήγησε πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η συμμετοχή στις «Σέρρες», επισημαίνοντας την ανατροπή που επιφύλαξε ο δημιουργός για τον χαρακτήρα της. «Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για ίντερσεξ άτομο. Είναι ένας άνθρωπος με τον καημό και το τραύμα του, και το έκανε με μοναδικό τρόπο», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ασχολήθηκα πολύ με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πολύ με αυτό το στοιχείο, ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το κοινό στην ερμηνεία της.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε από τους τηλεθεατές, τα οποία τη συγκίνησαν βαθιά. «Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων έλεγαν “ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα”. Πολλοί έγραφαν: “Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί αναγνωρίστηκα σε αυτό που ζει η θεία Σταματίνα”. Ήταν πολύ συγκινητικό», σημείωσε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η θεία Σταματίνα, την οποία υποδύθηκε, βρήκε απελευθέρωση μαθαίνοντας ότι είναι ίντερσεξ. Η ανακάλυψη της ταυτότητάς της την έκανε να ξεπεράσει την εσωστρέφεια, επηρεάζοντας θετικά και τους γύρω της. «Ξέρεις τι σημαίνει αυτό; Ότι όταν ανοίγεται και φροντίζει τον εαυτό της, μεταφέρει αυτή την απελευθέρωση και στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό. Γιατί εσύ να μένεις πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει.” Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να δείξει έτσι τον χαρακτήρα. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”», πρόσθεσε η Τσαγκαράκη.