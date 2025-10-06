Γιώργος Λιάγκας: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης εκθέτει τον ίδιο και τη Δέσποινα – Κάποιος τον συμβούλεψε λάθος»

Ένταση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη στον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο, όπου ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε στο Σύνταγμα τόσο τον ίδιο όσο και τη Δέσποινα Βανδή. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε σφοδρό ξέσπασμα τον Γιώργο Λιάγκα στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Το πράγμα αλλάζει και σοβαρεύει. Ο κ. Μπισμπίκης ξαφνικά, προφανώς κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Συρίγο; Δεν το γνωρίζω, το εικάζω. Όταν πάει στο Σύνταγμα στον κ. Ρούτσι και λέει “κάλεσε τη Βανδή και εμένα”, μου χτύπησε καμπάνα. Είναι δυνατόν ένας απεργός πείνας, που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του, ζητάει από την πολιτεία να ελέγξουν το παιδί του μήπως τα ευρήματα αποδείξουν κάτι», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Και συνέχισε λέγοντας: «Όταν όλη η Ελλάδα είναι μαζί του, πιθανόν κάποιοι της ΝΔ να εκνευρίζονται, αλλά δεν μας αφορά. Είμαστε με τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο πόνο. Και λέω γιατί να το κάνει τόσο μικρό θέμα ο Ρούτσι ότι κάλεσε τη Βανδή και τον Μπισμπίκη; Πάλι καλά που δεν κάλεσε τη Ρία Ελληνίδου και την Ιουλία Καλλιμάνη». NDPPHOTO / NDP PHOTO NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Δηλαδή ένας πατέρας που κάνει απεργία πείνας, καλεί συγκεκριμένους καλλιτέχνες; Κάποιος τους συμβούλεψε με τη Βανδή για να ξεχαστεί το θέμα, να πάνε στον Ρούτσι. Αν το είπε κάποιος αυτό στον Μπισμπίκη, πρέπει ο Μπισμπίκης να τον διώξει χθες», είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Λιάγκας.

«Αν κάποιος τον συμβούλεψε, είναι λάθος. Και για τον Συρίγο αυτό που λέω είναι ότι προφανώς έχει γίνει συννενόηση για να εγκαταλείψει τις άλλες κάμερες και να κάνει ξεχωριστές δηλώσεις. Άρα ο Συρίγος ήξερε ότι ο Ρούτσι κάλεσε τη Βανδή και τον Μπισμπίκη. Και την επόμενη ημέρα, η ίδια εκπομπή που είναι ο Συρίγος, βγήκε η γυναίκα και είπε ότι δεν τους κάλεσαν», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.