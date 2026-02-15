Eurovision – Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Πώς θα ψηφίσετε

Απόψε στις 21:00 στην ΕΡΤ1 θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός του Eurovision – Sing For Greece 2026, όπου θα αναδειχθεί η ελληνική συμμετοχή για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της φετινής Eurovision. Το κοινό μπορεί να ψηφίσει και να συμβάλει στην επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον επερχόμενο διαγωνισμό.

Στη φετινή τελική φάση συμμετέχουν οι 14 υποψήφιοι που προκρίθηκαν από τα προημιτελικά και η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τόσο την κριτική επιτροπή όσο και την ψήφο του κοινού. Οι τηλεθεατές καλούνται να δώσουν τη δική τους ενίσχυση στο αγαπημένο τους τραγούδι μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ενώ η συνολική κατάταξη θα προκύψει από το συνδυασμό των ψήφων.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται σημαντικά από τους ημιτελικούς, καθώς εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

-Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

-Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

-Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

Η ζωντανή μουσική βραδιά της ΕΡΤ αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision, με δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακές εμφανίσεις, σε μια βραδιά που θα καθορίσει ποια ελληνική πρόταση θα ταξιδέψει στην Ευρώπη για να διαγωνιστεί στην Eurovision 2026.

Η βραδιά, την οποία το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, θα περιλαμβάνει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα. Η ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 23:00, μετά την παρουσίαση όλων των συμμετοχών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από ποπ και ροκ μέχρι indie και μελωδικές μπαλάντες.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των shows.