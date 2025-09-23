«Έχω παιδιά»: Γιατί εξαφανίστηκε από το πρόγραμμα η οικογενειακή κωμωδία του Mega

Χωρίς την αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία «Έχω παιδιά» μπαίνει στην μάχη του Prime Time το Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη «Real Life» η σειρά που υπογράφει ο Λάμπρος Φισφής και έπαιζε σε επανάληψη όλο το καλοκαίρι με εξαιρετικά ποσοστά τηλεθέασης θα «ξεκουραστεί» στο πρώτο τρίμηνο της σεζόν.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο δεύτερος κύκλος της σειράς με την Ευγενία Σαμαρά και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, θα επιστρέψει στον αέρα του Mega από τον Ιανουάριο του 2026. Στην παραγωγή υπήρξαν καθυστερήσεις που αφορούσαν την ολοκλήρωση του σεναρίου για τα νέα επεισόδια.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.