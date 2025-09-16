«Απαραίτητο φως»: Η νέα σειρά της ΕΡΤ1 κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 22:45

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» έρχεται στην ΕΡΤ1 από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 22:45.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά μάς ταξιδεύει ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Απαραίτητο φως» – Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης, αλήθειας και λύτρωσης.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της.

Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Επεισόδιο 1ο: Ο θάνατος του πατέρα της, φέρνει τη Λουίζα Λασκαράτου από την Οξφόρδη στην Αθήνα.

Ο συνεργάτης του και έμπιστός του, Πέτρος Σπηλιόπουλος, της παραδίδει τέσσερις κασέτες με ηχογραφήσεις του ‘75 και μια φωτογραφία της γιαγιάς της μπροστά σε έναν πίνακα, που τα ίχνη του χάθηκαν στην κατοχή. Ο υπαίτιος για την απώλεια του πίνακα, ίσως να ήταν ο υπεύθυνος που οδήγησε τη γιαγιά της στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Οι πρωταγωνιστές… του 2006

Λουίζα Λασκαράτου (Μαριάννα Πουρέγκα)

Η Λουίζα είναι μια όμορφη κοπέλα, που εργάζεται ως ανθρωπολόγος-μουσειολόγος. Το τραυματικό διαζύγιο των γονιών της, της έχει αφήσει τραύματα που κουβαλά στην ενήλικη ζωή της. Ως παιδί, είχε ταυτίσει την απουσία του πατέρα της ως απόρριψη. Αυτή η ανεπεξέργαστη οργή και ο θυμός της, ήταν τα κυρίαρχα δομικά υλικά της σχέσης της μαζί του. Ο αναπάντεχος θάνατός του, τη βρίσκει με άλυτο το πατρικό σύμπλεγμα.

Στην αρχή εμφανίζεται θυμωμένη, εριστική και απότομη. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, δηλαδή της αναζήτησης της αλήθειας που έψαχνε και ο πατέρας της, αναγκάζεται να καταδυθεί στον δικό του ψυχικό κόσμο, να ξαναδεί τη σχέση τους μέσα από τα δικά του μάτια.

Πέτρος Σπηλιώπουλος (Αναστάσης Ροϊλός)

Ο Πέτρος είναι ένας γοητευτικός άνδρας και ικανός δικηγόρος. Ως ασκούμενος, ακόμα, πιάνει δουλειά στο δικηγορικό γραφείο του Νικηφόρου Λασκαράτου. Ορφανός από πατέρα, στο πρόσωπο του Λασκαράτου (φίλος του πατέρα του) βλέπει την πατρική φιγούρα που στερήθηκε. Η ευγνωμοσύνη του σε εκείνον, ο θαυμασμός, ο απεριόριστος σεβασμός του και η αμφίδρομη εμπιστοσύνη, χτίζουν, με τα χρόνια, την ιδιαίτερη σχέση τους.

Ο Πέτρος παίρνει πολύ προσωπικά τις πρακτικές εκκρεμότητες που του εμπιστεύτηκε ο Λασκαράτος πριν από τον θάνατό του. Είναι άτομο υπεύθυνο, έντιμο, με τετράγωνη λογική, αυτοκυριαρχία και διπλωματικότητα. Αποτελεσματικός, επίμονος και σίγουρος για τον εαυτό του, δεν νιώθει εύκολα την ανάγκη της άμυνας ή της επίθεσης. Με την πραότητα που τον διακρίνει προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή και την εμπιστοσύνη της Λουίζας.

Νικηφόρος Λασκαράτος (Δημήτρης Αλεξανδρής)

Ο Νικηφόρος Λασκαράτος είναι δικηγόρος και πατέρας της Λουίζας Λασκαράτου. Έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, όταν η Λουίζα ήταν ακόμα παιδάκι. Ο ίδιος μεγάλωσε με τη γιαγιά του, αφού τους γονείς του (Λουίζ Λασκαράτου και Αλέξη Λασκαράτο) τους έχασε το ’44, όταν ήταν ακόμη μωρό.

Αμέσως μετά τον θάνατο της γιαγιάς του (1975), η ελλιπής και μονόπλευρη πληροφόρηση που είχε από εκείνη, για το τι συνέβη στους γονείς του στα χρόνια του πολέμου, τον οδηγεί στην επί χρόνια έρευνα-αναζήτηση μιας κάποιας αλήθειας.

Η εργασιομανία του, τα προσωπικά του τραύματα και το ατυχές διαζύγιό του καθορίζουν τη σχέση με την κόρη του. Ο αιφνίδιος θάνατός του «κληροδοτεί» στη Λουίζα την ημιτελή έρευνά του και το εσωτερικό ταξίδι των ανοιχτών λογαριασμών στη σχέση πατέρα-κόρης.

Οι πρωταγωνιστές… του 1941

Λουίζ Χατζηλουκά – Λασκαράτου (Μαριάννα Πουρέγκα)

Η Λουίζ είναι μια όμορφη γυναίκα (μισή Ελληνίδα μισή Σκωτσέζα, δίγλωσση), ζωγράφος της Σχολής Καλών Τεχνών και εθελόντρια νοσοκόμα. Στιγματισμένη από τη Μικρασιατική Καταστροφή, κουβαλά μέσα της τον πόνο της προσφυγιάς.

Είναι ταλαντούχα ζωγράφος, με μεγάλη αγάπη στην πατρίδα. Είναι μορφωμένη, ρομαντική, γοητευτική, δυναμική, έξυπνη, ισχυρογνώμων, απαιτητική, πεισματάρα και σκληρή όταν χρειάζεται, αλλά και γλυκιά, δοτική και τρυφερή. Είναι τολμηρή και ξέρει να ελίσσεται σε δύσκολες συνθήκες. Η κοσμοθεωρία της και η πίστη της στις μεγάλες ιδέες, καθορίζουν τις αποφάσεις της.

Αλέξης Λασκαράτος (Προμηθέας Αλειφερόπουλος)

Ο Αλέξης είναι δικηγόρος και γόνος αστικής οικογένειας εκείνης της εποχής. Δεν είναι ο ορισμός του όμορφου άντρα, αλλά με την προσωπικότητά του, τον δυναμισμό, την επιμονή και τις γνώσεις του, ξέρει να γοητεύει. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να έχει τον έλεγχο και βρίσκει λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν αδιέξοδα. Είναι κοινωνικός, φιλικός, ανοιχτός και συνετός. Στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, η προστατευτικότητά του κάνει τη Λουίζ να νιώθει κοντά του ασφαλής.

Κωστής Σαββίδης (Δημήτρης Καπουράνης)

Ο Κωστής είναι Έλληνας της Αλεξάνδρειας, μηχανικός στο επάγγελμα, αντιστασιακός και πράκτορας των Άγγλων. Ιδιαίτερα γοητευτικός, είναι ο άνθρωπος που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή, παρότι είναι αινιγματικός και μυστηριώδης.

Εξαιρετικά έξυπνος, ριψοκίνδυνος, περιπετειώδης και αρχηγικός. Έχει έντονα πάθη, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Είναι γενναίος, υπερήφανος και τρυφερός.

Όταν πληγωθεί, απομακρύνεται αμυντικά. Νοιάζεται για τους άλλους, και έχει ξεκάθαρες ιδεολογικές θέσεις που τις υποστηρίζει. Αψηφά τον κίνδυνο για το καλό του συνόλου, τον έρωτά του και τις ιδέες του.

Δάφνη Νομικού (Ευγενία Δημητροπούλου)

Η Δάφνη είναι μια ευγενική, δοτική, λογική και καλοπροαίρετη κοπέλα της αστικής τάξης του ’40. Είναι αδελφή του Στρατή, στενού φίλου και συνεργάτη του Αλέξη Λασκαράτου. Με την έναρξη του πολέμου κατατάσσεται εθελόντρια νοσοκόμα και εκεί γνωρίζει και αποκτά φιλία με τη ζωγράφο Λουίζ Χατζηλουκά.

Είναι ο συνδετικός κρίκος τής γνωριμίας μεταξύ της Λουίζ και του Αλέξη Λασκαράτου. Πολλά χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου (1975), ο Νικηφόρος Λασκαράτος ζητά από τη Δάφνη να θυμηθεί τι συνέβη στη ζωή των γονιών του, λίγο πριν από τον θάνατό τους.