Αντώνης Καρπετόπουλος: «Μου είχε προτείνει η Κ. Καινούργιου να πάω στο πάνελ της αλλά αρνήθηκα γιατί δεν προλάβαινα»

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Happy Day παραχώρησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, μιλώντας τόσο για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, όσο και για την πρόταση που είχε δεχθεί από την Κατερίνα Καινούργιου προκειμένου να συμμετάσχει στο πάνελ της εκπομπής της.

Ο γνωστός αθλητικογράφος εξήγησε ότι εκτίμησε ιδιαίτερα την πρόταση της παρουσιάστριας, ωστόσο το ήδη επιβαρυμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα δεν του επέτρεψε να την αποδεχθεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Κατερίνα Καινούργιου θεωρούσε ότι η παρουσία του θα μπορούσε να δώσει επιπλέον δυναμική στην εκπομπή της. Παρότι οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας, τελικά δεν προχώρησαν σε συμφωνία.

Η περιπέτεια με την υγεία του

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της θετικής ψυχολογίας.

«Είχα πολλές περιπέτειες με την υγεία μου. Να με βλέπετε σαν καλό παράδειγμα. Όλα αντιμετωπίζονται αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και καλή ψυχολογία. Έχω περάσει μια χοντρή περιπέτεια ιατρική, η οποία πήγε καλά τελικά», είπε αρχικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

«Το χιούμορ είναι καταφύγιο, είναι άμυνα. Λέω αστεία και γελάω μόνος μου. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκαναν πρόταση για πρωινάδικο. Μου έκανε πρόταση η Κατερίνα Καινούργιου να είμαι στο πάνελ της αλλά αρνήθηκα γιατί δεν προλάβαινα. Κάτι έβλεπε σε εμένα και το εκτίμησα», αποκάλυψε ο αθλητικογράφος.

Το απρόοπτο περιστατικό σε καφετέρια

Κλείνοντας, ο Αντώνης Καρπετόπουλος περιέγραψε ένα απρόοπτο περιστατικό που συνέβη πρόσφατα, όταν βρέθηκε για καφέ με φίλους του και κινδύνεψε να καεί εξαιτίας μιας θερμάστρας εξωτερικού χώρου.

«Ισχύει ότι είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.