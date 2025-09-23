Ανδρέας Μικρούτσικος: Αποχώρησε έξαλλος από το «Buongiorno» – «Θα πω χοντρά πράγματα και δε μου φταίει το κανάλι»

Μια έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να αποχωρεί έξαλλος. Η αφορμή ήταν ο σχολιασμός του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με τον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, φανερά εκνευρισμένος από τα λεγόμενα του συναδέλφου του, δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή του. Ο σχολιασμός του Πορτοσάλτε, ο οποίος έδινε μια συγκεκριμένη διάσταση στην απεργία πείνας του τραγικού πατέρα, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή.

«Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατος αντιδραστικός, έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται, τι θα πω για να με βρίζουν. Για να βρίζει όμως ποιος; Ο απλός λαός. Ο αδικημένος, ο άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις – τέσσερις υπουργοί.

Παραπάνω δεν θα έχει γιατί έχουν επίγνωση, έχουν στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και ο χώρος έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που μαζεύεται όλος ο κόσμος, όπως στην επέτειο των Τεμπών για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό, θέλει φτύσιμο, είναι αλήτης.

Συγγνώμη θα πω χοντρά πράγματα, δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης…», είπε με ένταση ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Να αναφέρουμε ότι o Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε σήμερα στο «Buongiorno», μετά από σύντομη απουσία, με τη Φαίη Σκορδά να τον υποδέχεται με θέρμη στο πλατό. Ο παρουσιαστής, μιλώντας για τις πρόσφατες περιπέτειες που είχε, αποκάλυψε πως η σύντροφός του, Ελένη, είχε ένα τροχαίο ατύχημα.

