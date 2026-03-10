Άγιος Έρωτας (10/3): Χάρης και Αναστασία παντρεύονται τη στιγμή που η Σοφία επιστρέφει στη Στέρνα

Στο σημερινό επεισόδιο του «Άγιου Έρωτα», ο Χάρης και η Αναστασία ενώνονται με τα δεσμά του γάμου σε ένα κλίμα συγκίνησης, επισφραγίζοντας έτσι τη σχέση τους μπροστά σε αγαπημένα πρόσωπα. Την ίδια ακριβώς στιγμή, η απρόσμενη επιστροφή της Σοφίας στη Στέρνα αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η επικείμενη άφιξη της Σοφίας στη Στέρνα οδηγεί τον πατέρα Νικόλαο, τη Χλόη και τον Χάρη στην απόφαση να επισπεύσουν τον γάμο του Χάρη και της Αναστασίας, φοβούμενοι ότι η παρουσία της Σοφίας μπορεί να τινάξει τον γάμο στον αέρα.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος και ο Νικηφόρος, μετά τη βίαιη σύγκρουσή τους, επιχειρούν να συνεννοηθούν για να αντιμετωπίσουν τη σχέση της Άννας και της Ελένης, μαζί.

Στο μεταξύ, ο Παύλος παρουσιάζεται συμφιλιωτικός απέναντι στη Θάλεια, καθώς της υπόσχεται διαζύγιο χωρίς εμπόδια και την επιστροφή της περιουσίας της, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τη Δέσποινα μέσω του Βαζούρα.

Κι ενώ ο Χάρης περιμένει την Αναστασία έξω από την εκκλησία, το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει η Σοφία διασταυρώνεται με το αυτοκίνητο της νύφης…

Ένα δημοσίευμα σε πανελλήνια εφημερίδα έρχεται να «αγιογραφήσει» το προφίλ του Παύλου, παρουσιάζοντάς τον ως ηθικό πυλώνα της Στέρνας και μελλοντικό πολιτικό παράγοντα, την ώρα που τόσο ο Γεράσιμος όσο και η Κική στο Δρομοκαΐτειο, διαβάζουν το ίδιο άρθρο με καχυποψία.

Δείτε παρακάτω το trailer: