«Αδύναμος Κρίκος» η Μπακοδήμου, MEGA καλεί «Κάμπινγκ» και η Modern Cinderella στη θέση του Θέμη Γεωργαντά

Α.Δ.

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στις επάλξεις με πολλές ειδήσεις που θα συζητηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι τελικά ο «Αδύναμος Κρίκος»

Πρεμιέρα έκανε χθες (02.03) μέσα από τη συχνότητα του OPEN ο «Αδύναμος Κρίκος» με παρουσιάστρια αυτή τη φορά τη Μαρία Μπακοδήμου.

Το παιχνίδι ήταν άνευρο, με κακή επιλογή παικτών, ειδικά για πρεμιέρα, και μία Μαρία Μπακοδήμου σε προσπάθεια να μιμηθεί, τόσο την Έλενα Ακρίτα, όσο και τον Τάσο Τρύφωνος. Αποτέλεσμα; 5,7% στο δυναμικό κοινό και 4,5% στο σύνολο.

Σίγουρα το τηλεπαιχνίδι έκανε πρεμιέρα σε μία δύσκολη ημέρα από πλευράς επικαιρότητας και σε ένα slot ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ωστόσο τα πρώτα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν την πορεία του παιχνιδιού.

Επισπεύδει τις διαδικασίες το MEGA

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το MEGA, αφού είδε ότι και οι τελευταίες αλλαγές στο πρόγραμμα της prime time με την καθημερινή προβολή της σειράς «Έχω παιδιά» και τη μετακίνηση της «Γης της Ελιάς» στις 23.00 δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Τώρα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επισπευσθεί η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς «Κάμπινγκ» με πρωταγωνιστές τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, σε μία προσπάθεια να καταφέρει να σώσει την παρτίδα κυριολεκτικά στο και 5.

«Cinderella Nights»

Με δική της εκπομπή μέσα από τη συχνότητα του Open θα χτυπάει κάθε Παρασκευή η Modern Cinderella. Η γνωστή influencer που φέτος παρουσιάζει τα backstage του «J2US» μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά, από αυτή την Παρασκευή θα έχει και τη δική της εκπομπή συνεντεύξεων που θα προβάλλεται στις 23.30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σας θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη ζώνη προβαλλόταν μέχρι πριν κι από ένα μήνα η εκπομπή «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το πρόγραμμα του καναλιού της Παιανίας.

Ο Stan στη θέση του Κώστα Δόξα

Ο Κώστας Δόξας αποχώρησε με άδοξο τρόπο από το «J2US» μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου σε βάρος του και τη θέση του στο παιχνίδι παίρνει ο Stan.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα αναλάβει να στηρίξει τη Μαίρη Αργυριάδου στο 3ο live του show που θα προβληθεί αυτό το Σάββατο φιλοδοξώντας να μακροημερεύσουν στο παιχνίδι.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!