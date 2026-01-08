Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Πώς είναι η κατάσταση της υγείας της

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, έπειτα από ένα ξαφνικό επεισόδιο αδιαθεσίας που παρουσίασε ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με αγαπημένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φωτεινής Πετρογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό», η αγαπημένη πρωταγωνίστρια εμφάνισε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τον προσωπικό της ιατρό, ο οποίος έκρινε απαραίτητη την άμεση διακομιδή της για περαιτέρω εξετάσεις.

Πώς είναι η κατάσταση της υγείας της

Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ταχύτατη και πλέον η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, προκαλώντας ανακούφιση στον οικείο περιβάλλον της.

Η στενή της συνεργάτιδα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστική σε δηλώσεις της, μεταφέροντας την αισιοδοξία των γιατρών πως η «βασίλισσα της νύχτας» θα επιστρέψει πολύ σύντομα στα καθήκοντά της, αφού ο οργανισμός της αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά εξαιρετικά δυνατός.

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά», σημείωσε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: