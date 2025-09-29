Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες στον καλλιτεχνικό χώρο μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο γνωστός ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, στην περιοχή της Φιλοθέης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο ηθοποιός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, για να την ενημερώσει.

Το ατύχημα, κατά το οποίο ο Βασίλης Μπισμπίκης «πήρε παραμάζωμα» αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, φέρεται να μην έγινε άμεσα αντιληπτό από τον ίδιο ως προς την πλήρη έκτασή του.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, την επόμενη ημέρα του τροχαίου (27/09), κάλεσε την τραγουδίστρια και της παραδέχτηκε το συμβάν: «Το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ@λ@κία, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω».

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα. Η πρόθεση του Βασίλη ήταν να διορθώσει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας πανικός, ένας φόβος των media και πρέπει να γίνει ένας χειρισμός. Εκείνη την ώρα είναι που θολώνει το μυαλό και που δεν ξέρεις τι να κάνεις… Κι αντί να πάει το Σάββατο το πρωί στην Αστυνομία, επέλεξε να πάει στη Ναταλία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

