Βαλάντης: Εκτός εαυτού πάνω στην πίστα – Εκνευρίστηκε και έφτυσε τους μουσικούς του (vid)
Ο τραγουδιστής απολογήθηκε μέσα από εμφάνισή του στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Ένα σκηνικό που προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε αρνητικά έγινε γνωστό μέσω της πλατφόρμας του Tik Tok, με πρωταγωνιστή τον Βαλάντη. Στο βίντεο που έγινε γρήγορα viral, ο καλλιτέχνης φαίνεται να χάνει την ψυχραιμία του πάνω στην πίστα, με αποδέκτες της οργής του τους μουσικούς του.
Σύμφωνα με τον χρήστη που ανάρτησε το σχετικό απόσπασμα, ο Βαλάντης εκνευρίστηκε όταν οι μουσικοί του δεν τον «ακολούθησαν» σωστά κατά την ερμηνεία ενός τραγουδιού, με αποτέλεσμα να βγει εκτός εαυτού.
Η αντίδρασή του ήταν ακραία, καθώς όχι μόνο τους έβαλε τις φωνές μπροστά στο κοινό, αλλά, όπως φαίνεται στο βίντεο, προχώρησε και στην απαράδεκτη χειρονομία να τους φτύσει.
Τι είπε ο τραγουδιστής για την εμφάνισή του
«Αυτό που έφτυσα ήταν μια τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.
Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:
