Τζούλια Ρόμπερτς: Δεν θα έπαιζα ξανά στο Pretty Woman αν γινόταν σήμερα

Η Τζούλια Ρόμπερτς μίλησε για την ταινία Pretty Woman και είπε ότι εάν γινόταν νέα ταινία δεν θα ήθελε να παίξει ξανά.

Στο Deadline έδωσε συνέντευξη η ηθοποιός και είπε ότι δεν θα μπορούσε να υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο, διότι όταν γυρίστηκε η ταινία υπήρχε μία αθωότητα στον ρόλο της που σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει.

Ειδικότερα, όταν ρώτησαν την Τζούλια Ρόμπερτς αν θα έκανε ξανά σήμερα το Pretty Woman απάντησε: «Αχ, είναι αδύνατο. Έχω πια μέσα μου τόσα χρόνια το βάρος του κόσμου που δεν θα μπορούσα να κινηθώ με την αθωότητα που απαιτείται, κατά κάποιον τρόπο, σε μια τέτοια ταινία, σωστά;» και πρόσθεσε: «Δηλαδή, όχι “βάρος του κόσμου” με την αρνητική έννοια, αλλά απλώς όλα όσα μαθαίνουμε, όλα όσα μαζεύουμε στην πορεία και τα βάζουμε στις τσέπες μας. Θα ήταν αδύνατο να υποδυθώ κάποιον που είναι πραγματικά αθώος, κατά κάποιον τρόπο. Ξέρω, είναι αστείο να το λες αυτό για μια πόρνη, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια αθωότητα σε εκείνη, ένα είδος… υποθέτω ότι ήταν απλώς το να είσαι νέος».

Σχετικά με τον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ιστορία της ταινίας μέσα στα χρόνια, η ηθοποιός είπε ότι «πολλοί έχουν σταματήσει να βλέπουν το Pretty Woman ως ένα τρυφερό παραμύθι». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε φορά που μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και συμβαίνουν πολιτισμικές αλλαγές. Σκέψου όλες τις ταινίες και τα θεατρικά έργα των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40 – σήμερα θα τα έβλεπες και θα έλεγες απλώς “Πώς γίνεται οι άνθρωποι να λένε αυτά τα πράγματα, να κάνουν αυτά τα πράγματα;”».

Στο τέλος, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήγησε: «Νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές που κάνουμε ως καλλιτέχνες, ως άνθρωποι που εκτιμούν την τέχνη και αγαπούν να διαβάζουν βιβλία και να πηγαίνουν στο θέατρο. Ναι, οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν».